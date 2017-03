Vịnh Hạ Long đứng thứ hai cuộc bầu chọn kỳ quan

Vịnh Hạ Long đã vươn lên vị trí thứ 2 trên tổng số 28 danh thắng trong bảng xếp hạng những danh thắng có tốc độ phiếu bầu ủng hộ cao nhất trong cuộc đua bầu chọn là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do Tổ chức New Open World (NOW) khởi xướng qua website http://www.vote7.com.

Bảng xếp hạng của New Open World. (Ảnh: new7wonders.com) Có được kết quả khả quan này là nhờ sự nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long tới bạn bè thế giới, đồng thời liên kết phát triển du lịch giữa các vùng miền trên cả nước, đặc biệt là 5 trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.



Tổng Cục Du lịch cũng đã xây dựng kế hoạch cho chiến dịch quảng bá và đề nghị với tỉnh Quảng Ninh phối hợp trong việc in ấn và phát hành ấn phẩm du lịch về Vịnh Hạ Long kèm theo hướng dẫn bầu chọn, xây dựng gameshow "Ấn tượng Việt Nam."



Vịnh Hạ Long đang ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách đến từ cả hai tuyến đường bộ và đường thủy. Cùng với các chuyến tàu biển lớn trên thế giới đưa khách thăm Vịnh, tuyến tàu biển Bắc Hải-Hạ Long được coi là tuyến du lịch "vàng" của Trung Quốc và Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng.



Tám tháng qua, ngành Du lịch Quảng Ninh đã vượt mục tiêu đề ra trong năm 2010 với con số ấn tượng hơn 5,3 triệu lượt du khách tham quan, doanh thu ước đạt 2.300 tỷ đồng./. Theo Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)