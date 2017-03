Vịnh Hạ Long: Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới

Danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (theo thứ tự Alphabel) là rừng rậm Amazon (Nam Mỹ), vịnh Hạ Long (Việt Nam), thác Iguazu (Argentina và Brazil), đảo Jeju (Hàn Quốc), đảo Komodo (Indonesia), vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesca (Philippines) và núi Bàn (Nam Phi).

Vịnh Hạ Long – Việt Nam

Trên trang mạng của Tổ chức NOW, ôngBernard Weber, người sáng lập và là Chủ tịch NOW cho biết: “Tôi muốn cảm ơn những kỳ quan thiên nhiên, công dân, tổ chức, cơ quan và chính phủ đã thúc đẩy giúp New7Wonders trong chiến dịch tìm kiếm bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới trong vòng bốn năm qua, bắt đầu từ hơn 400 địa danh từ 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, rồi lựa chọn ra 28 ứng viên cho vòng chung kết.”

Chủ tịch NOW cũng thông báo rằng, kết quả công bố thời điểm này tạm thời dựa trên việc thống kê số phiếu bầu chọn đến ngày 11-11-11. Kết quả này đang được kiểm tra và xác nhận độc lập. Có thể sẽ có thay đổi giữa 7 địa danh chiến thắng tạm thời ở trên và sau đó NOW sẽ xác nhận 7 địa danh chiến thắng cuối cùng. NOW khẳng định 7 địa danh chiến thắng sẽ được công bố vào đầu năm 2012 trong buổi lễ trao chính thức và sẽ có thông cáo báo chí về việc này.

Rừng rậm Amazon - Nam Mỹ

Những ngày cuối cùng để bầu chọn cho Hạ Long, lượng người truy cập vào NOW, facebook lẫn nhắn tin qua cổng 147 tăng rất cao. Có ngày lượng bầu chọn lên đến con số xấp xỉ 1,5 triệu tin nhắn hoặc bầu chọn qua internet.

Theo ông Trần Nhất Hoàng, giám đốc Trung tâm Xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch (Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tính đến thời điểm khóa sổ nhận tin nhắn (18 giờ 11 phút ngày 11-11) đã có hơn 24 triệu tin nhắn bằng điện thoại di động qua tổng đài 147 bầu chọn cho vịnh Hạ Long.

Thác Iguazu - Argentina và Brazil

Hạ Long đã hai lần được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới. Lần đầu tiên vào năm 1994 UNESCO đã chính thức công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới bởi giá trị ngoại hạng về mặt cảnh quan. Lần thứ hai vào năm 2000, UNESCO công nhận là di sản địa chất thế giới vì những giá trị độc đáo về địa chất, địa mạo.

Vịnh Hạ Long cũng đã được Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới công nhận là một trong 33 vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Đảo Jeju - Hàn Quốc

Tối nay, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa nghệ thuật tưng bừng tại khu bến phà Bãi Cháy, TP.Hạ Long để người dân Quảng Ninh và du khách cùng chia vui với niềm vui ngay tại Vịnh Hạ Long.

Đảo Komodo nổi tiếng với rồng Komondo – Indonesia

Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesca – Philippines Núi Bàn – Nam Phi. Ảnh: Internet

NAM THANH