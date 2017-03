Vinh Hải, Hồng Nhung khiến Chí Anh không nói nên lời

Tối 8/12, 4 thí sinh của chương trình "Thử thách cùng bước nhảy - So You Think You Can Dancce” bước vào đêm biểu diễn vòng chung kết thứ chín. Đây là đêm thi cuối cùng của top 4 Hồng Nhung, Quang Đăng, Vinh Hải, Tố Như để tiến đến danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất”.

Vinh Hải và Hồng Nhung nhảy cùng nhau trong phần bắt cặp. Cả hai trình diễn trên nhạc nền Body language một bài nhảy thuộc thể loại đương đại, do Hani Abaza biên đạo.

Vinh Hải thực hiện những động tác bê, đỡ bạn diễn Hồng Nhung.

Dù đang bị sốt cao, Hồng Nhung vẫn cố gắng hoàn thành tốt bài thi. Cô ăn ý và hài hòa với bạn nhảy trong từng “ngôn ngữ cơ thể”. Khoảnh khắc bưng bạn nhảy bằng một tay của Vinh Hải, hay những động tác trên không của Hồng Nhung làm khán giả không thể rời mắt. Tài năng của họ chinh phục giám khảo và người xem.

"Có thể nói bài này rất nhiều kỹ thuật khó mà hai bạn đã thể hiện rất chắc chắn. Biên đạo Hani hiểu được Hải và Nhung là hai bạn có kỹ thuật, kỹ xảo cá nhân rất là tốt và hai bạn đã phối hợp đồng điệu, nhuần nhuyễn. Qua phần này, có thể khẳng định Hải là thí sinh nam không nhiều ở Việt Nam có sức khỏe để bê thượng nữ rất tốt như vậy. Và làm giá đỡ để bạn nữ thỏa sức trình diễn mà vẫn rất yên tâm. Ở trên không nhưng Nhung còn thực hiện động tác khó và hất xuống nhẹ nhàng, đó là kỹ thuật tốt của em", giám khảo Tuyết Minh nhận xét.

Sau khi 3 thành viên ở ghế nóng đã nêu cảm nhận về màn diễn này, đến lượt Chí Anh, mọi người bất ngờ khi anh không nói câu nào. Thay vào đó, nam giám khảo đứng dậy, dùng tay, ánh mắt và nét biểu cảm của cơ thể, khuôn mặt để diễn tả sự tuyệt vời trong bài múa. Thể hiện hóm hỉnh của Chí Anh khiến cả khán phòng phấn khích với tiếng reo hò và vỗ tay.

Tố Như và Vinh Hải lả lướt trên nền nhạc dân gian đương đại.

Đêm thi tối 8/12 diễn ra với không khí quyết liệt khi 4 thí sinh đều dốc hết sức mình để chứng tỏ khả năng và niềm đam mê. Mỗi thí sinh biểu diễn đến 4 bài: 3 bài thi cặp kết hợp với 3 bạn nhảy còn lại và một bài diễn cá nhân trong 30 giây. Ở đêm này, biên đạo John Huy và Việt Max trở lại ghế "nóng" cùng Tuyết Minh và Chí Anh.

Độ khó bài diễn được các biên đạo tăng lên, số lượng bài thi nhiều với thể loại đa dạng tạo không ít áp lực cho các thí sinh.

Ở bài thi theo cặp, Tố Như - Vinh Hải mở màn với thể loại dân gian đương đại qua bài múa trên nhạc nền ca khúc Son, do biên đạo Vĩnh Hiển, Đạt Minh thực hiện.

Hồng Nhung - Quang Đăng trình diễn thể loại hiphop house (biên đạo Viết Thành) trên nền nhạc Caliente. Họ xây nên chuyện tình thật đẹp khi một đôi nam nữ trốn chạy khỏi công việc đầy áp lực thường ngày, để tìm đến chốn hoang đảo bình yên và sau đó yêu nhau.

Vinh Hải và Quang Đăng là một cặp nhảy nam - nam tuyệt vời. Cả hai múa trên nhạc nền bài Your visits are getting shorter (thể loại đương đại, do Hani Abaza biên đạo). Nếu không kể đến sự cố khi Quỳnh Trang bị chấn thương, Vinh Hải phải nhờ đến sự hỗ trợ của vũ công Nhật Anh thì đây là lần đầu tiên hai thí sinh nam của chương trình kết hợp với nhau. Cả hai hoàn toàn thuyết phục người xem và nhận được những lời khen “có cánh” từ ban giám khảo.

Vinh Hải (phải) và Quang Đăng là đôi nhảy tuyệt vời.

Tố Như - Hồng Nhung là đôi bạn nhảy nữ đầy quyến rũ và sôi động với thể loại Broadway trên nhạc nền All that jazz, do Rosemary biên đạo. Thí sinh nhỏ tuổi Tố Như còn có bài múa khá thành công với Quang Đăng khi thể hiện điệu tango trên nhạc nền ca khúc Lacumparsita (do Guillermo biên đạo).

Ngoài các phần trình diễn bắt cặp, mỗi thí sinh có 30 giây để biểu diễn phần thi cá nhân của mình. Tố Như chìm đắm trong những bước nhảy của bài The day you went away. Vinh Hải khiến nhà thi đấu sôi động hẳn lên khi “hô biến” thành nhân vật nổi tiếng trong game Mario, trên nền nhạc quen thuộc Super Mario bros. Kết thúc bài nhảy của mình bằng động tác leo lên giàn đèn khá giống Tuấn Đạt tuần trước, Vinh Hải đã sáng tạo thêm để phô diễn kỹ thuật. Quang Đăng với hình ảnh siêu nhân quen thuộc nhảy cùng chiếc ghế những động tác hấp dẫn. Hồng Nhung chìm đắm trong giai điệu When you're gone.

Kết quả “Vũ công được yêu thích nhất” được công bố vào thứ bảy, ngày 15/12, lúc 21h và được truyền hình trực tiếp trên HTV7 cùng nhiều kênh truyền hình khác. Danh hiệu này do chính khán giả bình chọn.

21h30 chủ nhật, ngày 9/12, ban tổ chức phát sóng chương trình đặc biệt, tổng kết chặng đường mà các thí sinh đã đi cùng “Thử thách cùng bước nhảy - So You Think You Can Dance” từ đầu chương trình đến giờ.

Theo Thoại Hà (VNE)

Ảnh: Huy Tân