Vịnh Xuân Đài (Phú Yên) được công nhận danh thắng quốc gia

Vịnh Xuân Đài có diện tích mặt nước hơn 13.000 ha với nhiều vũng biển, bãi tắm đẹp, hoang sơ, nhiều đảo, bán đảo có phong cảnh hữu tình. Vịnh được các chuyên gia đánh giá có tiềm năng du lịch lớn, đang được quy hoạch để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, thể thao nước, sinh thái biển...

Vịnh Xuân Đài (Phú Yên) có nhiều đảo, bán đảo, vũng đẹp. Ảnh: TẤN LỘC

Từ ngày 26 đến 30-3, tỉnh Phú Yên khánh thành, gắn biển nhiều công trình văn hóa chào mừng 400 năm Phú Yên và năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ-Phú Yên 2011. Đó là khu di tích lịch sử cấp quốc gia Tàu không số Vũng Rô (Bãi Chùa, vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa); công trình mở rộng, tôn tạo di tích lịch sử Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh (người khai khẩn vùng đất Phú Yên); công trình tu bổ, phục hồi khu di tích lịch sử Thành cổ An Thổ (nơi sinh Tổng Bí thư Trần Phú, xã An Dân, huyện Tuy An); đường du lịch từ quốc lộ 1 đi thắng cảnh quốc gia gành Đá Dĩa...

T.LỘC