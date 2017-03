VN truyền hình trực tiếp lễ trao giải Oscar 2010

Thông tin từ BTC cho biết, lễ trao giải lần thứ 82 của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sẽ diễn ra tại nhà hát Kodak, Hollywood, Los Angeles, được phát sóng tại VN cùng thời điểm, từ 5h45 đến 11h45 sáng 8/3 (giờ Hà Nội) trên kênh H1. Chương trình cũng sẽ phát lại lần thứ nhất vào lúc 22h00 ngày 8/3 trên kênh H1, và phát lại lần 2 vào 20h00 ngày 9/3 trên kênh H2.

Những lễ trao giải Oscar trước đây được tường thuật ở Việt Nam thường chỉ có phần lễ trao giải chính thức. Ông Vũ Ngọc Minh, Phó TGĐ Đài Phát thanh - truyền hình Hà Nội cho biết, năm nay Đài Truyền hình Hà Nội đã mua bản quyền và phát sóng toàn bộ ba phần: On the Red Carpet: Chào đón các ngôi sao trên thảm đỏ (6h - 8h); Pre - Academy Awards: tiền Academy Awards gồm khâu chuẩn bị, phỏng vấn trước lễ trao giải (8h - 8h30); Academy Awards: Lễ trao giải chính thức (8h30 - 11h30). Người dẫn chương trình Oscar năm nay là nam diễn viên Alec Baldwin và danh hài Steve Martin.

Theo khung chương trình, buổi truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ được bắt đầu sớm hơn 15 phút và kết thúc muộn hơn 15 phút so với thời lượng chương trình. Trong 15 phút trước và sau chương trình này, những người khách mời, những nhà bình luận sẽ có những đánh giá, bình luận về các bộ phim.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1943, Oscar có 10 phim được đề cử Phim hay nhất, gấp đôi so với thường lệ với các phim: Avatar; The Blind Side, District 9, An Education, The Hurt Locker, Inglourios Basterds, Precious, A Serious Man, Up và Up in the Air.

Theo Phúc Hưng (Dân trí)