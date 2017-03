Vợ chồng cầu thủ Phan Thanh Bình - Thảo Trang ly hôn

"Chuyện hòa giải giữa hai người khó có thể xảy ra. Lý do chia tay cũng không phải do tôi liên tục đi đóng phim thời gian qua. Có lẽ do chúng tôi không hợp nhau. Chuyện ly hôn cũng được chúng tôi thông qua gia đình hai phía và họ đều đồng ý" - cựu người mẫu chia sẻ.

Trong khi đó Phan Thanh Bình cho biết anh chưa sẵn sàng lên tiếng ở thời điểm hiện tại.

Bạn thân của cặp đôi (là một nhà thiết kế) khẳng định cả hai đã quyết định ly hôn cách đây hơn một tháng. "Thời điểm chụp bộ ảnh, trình diễn bộ sưu tập cho tôi, họ vẫn mặn nồng. Tôi bất ngờ khi nghe tin họ tan vỡ sau đó một tuần. Tôi rất tiếc cho cả hai" - anh nói.

Trước đó hai tháng, trong một bài phỏng vấn, Thảo Trang khẳng định mối quan hệ vợ chồng đầm ấm, ông xã ủng hộ cô theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Thậm chí cầu thủ 8X đến tận hậu trường để chăm sóc vợ. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam cũng không ghen tuông khi bà xã đóng cảnh tình cảm với bạn diễn trên phim.

Vợ chồng Phan Thanh Bình và con gái. Ảnh: FBNV

Phan Thanh Bình - Thảo Trang được cho là cặp đôi đẹp của làng thể thao và giải trí Việt. Nữ diễn viên ​hẹn hò với cầu thủ điển trai từ khi còn ngồi trên ghế trường cấp 3. Sau hơn năm năm hẹn hò, Thảo Trang và Phan Thanh Bình kết hôn vào tháng 2-2009. Năm 2010, cặp đôi hạnh phúc đón con gái đầu lòng - bé Phan Huỳnh My.

Thảo Trang sinh năm 1987. Trước khi kết hôn, cô là người mẫu tuổi teen. Năm 2013, Thảo Trang tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế như Bước nhảy hoàn vũ 2014, Việt Nam's Next Top Model 2013... Dưới vai trò diễn viên, Thảo Trang có khoảng 10 vai diễn, trong đó bộ phim gần nhất của người đẹp là Biệt thự Pensee.