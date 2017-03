Vợ chồng nghệ sĩ 'Táo giao thông' bỏ phiếu tại Nghệ An

Sáng sớm nay (22-5), vợ chồng NSƯT Chí Trung - Ngọc Huyền đã đến điểm bầu cử số 4, phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) cùng ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An và các đại biểu làm lễ khai mạc bầu cử.



"Táo giáo thông"- NSƯT Chí Trung bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 4, phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An).



Trước khi bỏ phiếu, vợ chồng NSƯT Chí Trung - Ngọc Huyền đã chăm chú tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội mà mình sẽ bỏ phiếu.

Mọi người thường gọi NSƯT Chí Trung là "Táo giao thông". Nhiều người dân và cử tri đã trò chuyện cùng vợ chồng NSƯT Chí Trung - Ngọc Huyền trong không khí tươi vui, cởi mở.

Cũng trong sáng nay, có có 727 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tham gia bỏ phiếu ở Tổ bầu cử số 5 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An).



Cử tri bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 5 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: NTV



Do yêu cầu đảm bảo an ninh cho việc bầu cử cũng như công tác quản lý các bị can, Tổ bầu cử số 5 (Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An) đã chuẩn bị 5 thùng phiếu. Trong đó có một thùng phiếu phục vụ cho việc bầu cử tập trung, bốn thùng phiếu di động được thành viên tổ bầu cử đưa vào tận buồng giam để cử tri bỏ phiếu tại đây.

Trước đó, các thông tin về người ứng cử cũng đã được chuyển đến từng cử tri đang bị tạm giam, tạm giữ để họ lựa chọn.