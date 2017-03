Vô cớ “sập thành”, game thủ trắng tay

Luật Sư Nguyễn Thị Thúy Hường, Đoàn luật sư TP.HCM: Game thủ có thể yêu cầu bồi thường Việc Vinagame căn cứ theo điều 14 của đơn vị này để chỉ “hỗ trợ” mà không bồi thường là không phù hợp. Theo nguyên tắc dân sự, nếu có thiệt hai xảy ra người có lỗi phải bồi thường. Nếu thiệt hại trên là do thiên tai và do yêu tố bên ngoài thì là đúng, có thể áp dụng theo ràng buộc nhưng nếu do phía Vinagame tác động thì lại là khác. Nếu đó là do Vinagame tác động, sữa chữa gây hư hại là do phía Vinagame chịu trách nhiệm.