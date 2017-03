Vợ cũ Brad Pitt đồng ý lộ vòng 1

Jennifer Aniston trong phim The Break-Up.

Jennifer Aniston nổi tiếng là một trong những nữ diễn viên có hình ảnh "sạch sẽ" bậc nhất tại Hollywood. Tham gia hơn 40 phim cả điện ảnh và truyền hình trong 20 năm qua, Jen duy nhất chỉ đồng ý nude một phần cơ thể trong một cảnh quay phim The Break-Up năm 2007. Và đây mới là lần thứ hai trong đời Jen đồng ý khoe cơ thể trên màn ảnh.

Trong Horrible Bosses dự kiến ra mắt Hè 2011, lần đầu tiên Jennifer Aniston sẽ vào vai một cô nàng nổi loạn. Trong bộ phim hài này, vợ cũ của tài tử Brad Pitt sẽ sắm vai một bác sĩ nha khoa bị ám ảnh bởi tình dục và nhân vật Julia Harris được cho là có hình ảnh khác hẳn với các vai diễn trước đây của Jen. Do yêu cầu của vai diễn nên đồng nghĩa với việc nhận lời, Jen buộc phải chấp nhận để lộ vòng 1 trong một số cảnh quay.



Đây là khoảng thời gian bận rộn với Jen. Ngoài hai bộ phim cô tham gia công chiếu năm 2010 là The Bounty Hunter và The Switch, có tới 4 dự án Jen đóng vai nữ chính, sắp bấm máy trong những tháng tới là: Horrible Bosses, The Goree Girls, Wanderlust và Just Go with It.

Theo Hoàng Vy (VNN / The Sun, IMDB)