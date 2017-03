Võ Hoàng Yến bị so sánh với Hoa hậu chuyển giới

Ines Ligron là chuyên gia đào tạo hoa hậu nổi tiếng tại Nhật Bản. Học trò xuất sắc của bà chính là Riyo Mori - Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Ligron đã đưa ra một số nhận định về các thí sinh Miss Universe 2009 sắp tới, trong đó có đại diện Việt Nam - Võ Hoàng Yến.

"Võ Hoàng Yến thực sự rất đặc biệt, nhưng cô ấy cần nỗ lực để trông tinh tế hơn. Tôi đã ngắm rất nhiều bức hình của Yến. Đôi lúc, trông cô giống như một Hoa hậu chuyển giới xinh đẹp (She looks like a beautiful Miss Tiffany to me sometimes). Hoàng Yến là một cô gái đẹp nhưng cần phải nhanh chóng tạo lập phong cách riêng cho mình. Tôi chúc cô ấy những điều tốt đẹp nhất bởi tôi mong các cô gái châu Á sẽ thành công. Chúc Việt Nam may mắn", bà Ligron nói.

Trao đổi với Võ Hoàng Yến về những nhận xét này, người đẹp cho biết, cô không lấy làm buồn vì đó là những nhận xét rất đúng, rất thẳng thắn mà không phải ai cũng nhìn ra. "Có một số bức ảnh trên mạng được chụp ở những góc khiến tôi trông hơi cứng. Tôi coi đây là bài học kinh nghiệm cho những lần chụp ảnh sau của mình", Hoàng Yến nói.

Còn với gợi ý của bà Ligron trong việc tạo dựng phong cách riêng, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 bày tỏ: "Tôi sẽ tiếp tục phát triển hình ảnh và phong cách của một siêu mẫu, nhưng sẽ bớt lạnh lùng, cố gắng cười nhiều, tươi tắn hơn cho phù hợp với một cuộc thi hoa hậu".

Hiện tại, Cục Nghệ thuật Biểu diễn vẫn chưa nhận được giấy mời từ Ban tổ chức Miss Universe 2009 nên chưa thể phê duyệt hồ sơ của cô. Tuy vậy, ý thức được trách nhiệm của mình, Võ Hoàng Yến đã bắt đầu tham gia khóa huấn luyện tại trường John Roberts Powers để có sự chuẩn bị tốt nhất khi trở thành gương mặt chính thức đại diện cho Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009 sẽ diễn ra vào tháng 8 tại Bahamas.