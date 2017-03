Võ Hoàng Yến tạm dẫn đầu bảng xếp hạng qua mạng

Như vậy, từ vị trí thứ năm, Hoàng Yến đã lên vị trí thứ 2 (20-7) và đến nay là vị trí đầu bảng. Xếp nhì là người đẹp Indonesia và ba là Brazil.

Tuy nhiên đây chỉ là cuộc bình chọn dành cho khán giả/người hâm mộ cuộc thi. Kết quả này hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc do ban giám khảo chấm. Thí sinh đứng đầu cuộc bình chọn cũng không được đặc cách vào top 15 như các thí sinh đoạt các giải phụ (thí sinh mặc quốc phục đẹp nhất, thí sinh mặc áo dạ hội đẹp nhất, thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất...) do ban giám khảo chấm.

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2009 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 23-8 tại Bahamas. Được biết Hoàng Yến đã chuẩn bị cho mình 40 bộ trang phục chính, trong đó có 12 bộ áo dạ hội lấy nguồn cảm hứng từ biển, theo phong cách mỹ nhân ngư do Công Trí thiết kế. Bộ áo dài Hoàng Yến trình diễn trong phần thi quốc phục sẽ do thương hiệu Áo dài ABC đảm nhiệm. Chiếc áo này được may bằng chất liệu ren, màu đen, thêu rồng vàng và đính pha lê, đi kèm áo là khăn choàng bằng voan đen có tua cũng bằng pha lê.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tối 23-8 (sáng 24-8 giờ VN), truyền hình trực tiếp trên kênh NBC.