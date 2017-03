Vở rối "Chuyện Tò He" đến TPHCM

Vừa qua, tại hai tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông, nhà hát đã diễn 20 suất phục vụ cả ngàn khán giả. NSƯT Vương Duy Biên chia sẻ: “Vở diễn được dàn dựng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, kết cấu theo chuỗi các trò diễn rối bụng, múa lân, rô-bốt, chọi… làm bật chủ đề chính Chuyện Tò He. Đó là câu chuyện mang tính giải trí, sinh động, ngộ nghĩnh, vui tươi dành cho trẻ thơ.

Không chỉ thế, Chuyện Tò He còn là thông điệp gửi đến khán giả về sự bảo tồn và phát triển nền văn hóa truyền thống, như chuyện làm tò he, nặn tò he – một nghề thủ công cần được gìn giữ, phát huy và thú chơi tò he cũng là một trò chơi dân gian có từ lâu đời, được trẻ con yêu thích…”.

Chuyện Tò He được dàn dựng công phu, sáng tạo với nhiều tình tiết sinh động, tiết tấu nhanh, rộn ràng. Sự phối hợp giữa âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật tạo hình góp phần quan trọng để Chuyện Tò He thu hút hàng trăm khán giả ở mỗi buổi biểu diễn.

Đến TPHCM gần ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ kết hợp với Đoàn Nghệ thuật múa rối TPHCM biểu diễn giao lưu phục vụ công chúng trong các ngày 30, 31-5 và 1-6-2009 vào các xuất 9 giờ 30, 16 giờ và 19 giờ 30, tại sân khấu Măng Non, 193 Đồng Khởi, quận 1. Giá vé 60.000 đồng và 70.000 đồng.

Chương trình biểu diễn xen kẽ giữa vở diễn Chuyện Tò He (của Nhà hát Múa rối Việt Nam) và vở rối sân khấu đen Vũ Khúc trong lòng đại dương (của Đoàn Nghệ thuật Múa rối TPHCM, tác giả Thu Dung, đạo diễn NSƯT Ca Lê Hồng, họa sĩ Đặng Trí Đức). Rối đen (sân khấu đen) là loại hình nghệ thuật dùng đèn cực tím bắt vào con rối được phủ dạ quang, trong khi diễn viên và hậu cảnh đều phủ kín vải đen).

Bên cạnh đó còn có những tiết mục lẻ vui nhộn: Dàn đồng ca ếch xanh, Những chú lợn hiphop, Điệu nhảy của những chú sâu, Múa hoa đăng, Liên khúc mèo – ong – gấu, Búp bê cổ tích, Công và quạ, Ba bà đi bán lợn con…