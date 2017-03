Võ sĩ giác đấu đóng phim kungfu

Russell Crowe trong Robin Hood - Ảnh: Gamspot

Đây là bộ phim đánh dấu lần thứ 3 có sự hợp tác giữa Crowe và RZA. Bộ đôi này từng kết hợp rất ăn ý trong American Gangster (Găngxtơ Mỹ - 2007) của đạo diễn Ridley Scott và sắp tới đây là The next three day (Ba ngày tiếp theo) của Paul Haggis, sẽ ra mắt tháng 11.

Theo trang E!, trong The man with the Iron fist, RZA sẽ vào vai một thợ rèn thời phong kiến Trung Quốc và sau đó trở thành một anh hùng. Riêng Russell Crowe vào vai phản diện.

Russell Crowe là nam diễn viên Hollywood người Úc, từng ba lần được đề cử giải Oscar và một lần đón nhận tượng vàng Oscar năm 2001 với vai chính trong phim Võ sĩ giác đấu. Gần đây, anh đã trở lại với vai chính trong bộ phim Robin Hood.

The next three day của Paul Haggis là bộ phim đầu tay của RZA dưới vai trò đạo diễn. Ngoài việc chỉ đạo phim, RZA còn tham gia diễn xuất và viết kịch bản cùng với nhà làm phim kỳ cựu Eli Roth, nổi tiếng với phim Inglourious Basterds (Định mệnh). Ngoài ra, RZA, Roth và Quentin Tarantino sẽ đóng vai trò là những nhà sản xuất bộ phim này. Phim do Hãng Universal Pictures phát hành và sẽ ra mắt vào năm 2011.

Dự kiến phim khởi quay ở Thượng Hải tháng 12 tới với ngân sách 20 triệu USD.

Theo THIÊN HƯƠNG ( Kungfucinema, TTO)