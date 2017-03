Võ Việt Chung kỷ niệm 20 năm thiết kế thời trang

Đây là chương trình trình diễn thời trang lớn thứ hai trong sự nghiệp thiết kế của Võ Việt Chung sau Mơ về châu Á (diễn ra vào năm 2003) tại sân khấu Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng - TPHCM.



Nhà thiết kế Võ Việt Chung

Với bàn tay đạo diễn của Henry Hurbert, The Times sẽ trình làng 3 bộ sưu tập thời trang lần lượt với chủ đề The Times, Quà tặng thượng đế và là Heritage. Trong đó, bộ sưu tập The Times với 3 tông màu chủ đạo là đỏ - trắng - đen mang đậm màu sắc tâm linh, triết lý nhân sinh; Quà tặng thượng đế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, môi trường và Heritage là những di sản về văn hóa Việt với áo bà ba, áo dài cùng áo tứ thân…

Xen kẽ giữa những phần trình diễn các bộ sưu tập là phần đấu giá từ thiện các vật phẩm có giá trị (chuỗi ngọc trai Hoàng Gia, chai rượu quý 40 năm tuổi, chiếc áo dài của Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân mặc trong ngày đăng quang…). Toàn bộ số tiền thu được từ các vật phẩm đấu giá này được ban tổ chức chuyển thành quà tặng trong các chương trình từ thiện dành cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2013.

Chương trình thời trang The Times đánh dấu bước ngoặt mới với thương hiệu Võ Việt Chung sau khi chính thức ký kết hợp đồng với Lý Nhã Kỳ trong vai trò đại sứ thương hiệu áo dài Võ Việt Chung và chất liệu Lãnh Mỹ A trong vòng 2 năm kể từ thời điểm này.

Võ Việt Chung 5 lần đoạt Giải Mai Vàng Nhà thiết kế thời trang được yêu thích nhất, giải thưởng của UNESCO năm 2007 dành cho người có công khôi phục và bảo tồn chất liệu Lãnh Mỹ A, nhà thiết kế đầu tiên của Việt Nam xuất hiện trong chương trình thời trang danh tiếng Fashion TV... Sau The Times, anh chuẩn bị phát hành tập sách về thời trang ghi lại những dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp 20 năm thiết kế thời trang của mình.