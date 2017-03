Võ Việt Chung với The Times

Chương trình sẽ diễn ra tại Chill Skybar (tòa nhà AB, 76A Lê Lai, quận 1, TP.HCM) vào ngày 26-1.

The Times do đạo diễn Henry Hurbert (Pháp) thực hiện. Chương trình gồm ba bộ sưu tập: The Times, Quà tặng Thượng đế và Heritage. Trong đó bộ sưu tập The Times có ba tông màu chủ đạo (đỏ, trắng, đen) biểu trưng cho trời, đất và lửa; Quà tặng Thượng đế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, môi trường và Heritage là những tác phẩm kết hợp những yếu tố di sản văn hóa Việt. Đặc biệt, xen kẽ giữa các phần trình diễn là những phiên đấu giá từ thiện các vật phẩm: Chuỗi ngọc trai Hoàng gia, áo dài của hoa hậu Đông Nam Á - Diệu Hân… Toàn bộ số tiền thu được từ các vật phẩm đấu giá này được chuyển đến các chương trình từ thiện dành cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh trong dịp tết Nguyên đán sắp đến.

Q.TRANG