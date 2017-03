Vũ Cát Tường không để tạ đập vào mặt mình

Vũ Cát Tường, một thủ khoa ngành công nghệ sinh học lại bước chân vào con đường sáng tác âm nhạc và đi hát. Ba năm qua, khi trở thành ca sĩ để hát lên những ca khúc của mình, cũng là thời điểm có những lúc Cát Tường muốn gục ngã. Sự gục ngã của Tường không phải đến từ việc khó khăn trong sáng tác mà lại đến từ những thị phi của thế giới showbiz.



Từ viết nhạc chuyển sang đi hát khiến Vũ Cát Tường gặp nhiều thị phi

“Từ một người làm âm nhạc quyết định trở thành một nghệ sĩ biểu diễn, chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã phải đối diện với tất cả những điều tưởng chừng không thể nào vượt qua được. Đó là những thông tin chống lại mình, những chỉ trích tiêu cực, cuộc sống cá nhân trở thành đề tài bàn tán của mọi người”, Vũ Cát Tường cho biết.



Vũ Cát Tường đã phải nghiến răng với nhiều bài tập để vực dậy tinh thần mình

Nhưng chính những lúc khó khăn, tưởng chừng muốn từ bỏ thì cô tìm cách thoát ra bằng việc rèn luyện từ thể chất đến tinh thần. “Không vượt qua được? Vậy thì phải từ bỏ sao? Đúng thật, đã có lúc tôi nghĩ như vậy. Nhưng ngay lúc tôi cùng cực nhất thì tôi nhớ lại hình ảnh mình những lúc thập thể thao. Đó là khi nhấc tạ lên, cách duy nhất đó là phải nâng lên cho bằng được. Hạ xuống là tự để tạ đập vào mặt mình. Bước vào âm nhạc có lẽ tôi cũng phải như thế”, Vũ Cát Tường tâm sự.



Sau ba năm, Vũ Cát Tường đủ sức bất chấp thị phi để đi con đường mình chọn

Chính tinh thần vượt lên mọi thị phi, sau ba năm Vũ Cát Tường đã trở nên một hình ảnh khác. Tường bây giờ không còn là một nhạc sĩ theo kiểu indie, Vũ Cát Tường bây giờ là một ca sĩ, nhạc sĩ có cá tính riêng biệt từ âm nhạc đến phong cách biểu diễn. Từ thay đổi này mà cô đã được chọn là gương mặt đại diện cho chiến dịch phim ngắn của dự án cộng đồng “I AM MORE THAN YOU SEE” (#IAMMORE).

Các phim ngắn (mỗi phim khoảng 2 phút) trong chiến dịch truyền tải những câu chuyện, thông điệp và cảm hứng sống mà những người tham gia dự án lần đầu tiên kể với công chúng. Mở đầu chiến dịch là đoạn phim ngắn đầu tiên về câu chuyện tạo cảm hứng của ca sỹ Vũ Cát Tường.



Vũ Cát Tường được fan thương yêu gọi là Mèo

Chiều 2-3, tại TP.HCM, trong buổi giới thiệu dự án I AM MORE THAN YOU SEE, khi lần đầu tiên được xem phim ngắn về mình, Vũ Cát Tường đã chia sẻ: “Phim ngắn này làm tôi cảm thấy bùi ngùi xúc động bởi nó đã bao quát về hành trình chinh phục chính bản thân mình. Đúng như bộ phim nhắc nhớ, rằng nếu như không có sự tập luyện trong suốt 3 năm qua thì khó có thể có một Vũ Cát Tường của ngày hôm nay. Ngày trước, khi nhìn thấy mọi người xuất phát sớm trong việc chinh phục đam mê của mình thì tôi cảm thấy hoang mang, tự ti vì bản thân mình khi trong giai đoạn học đại học mới lựa chọn âm nhạc. Tôi biết mình đi sau nên luôn có những hoài nghi của chính bản thân về sức hút của mình, về sự chậm nhịp của mình. Nhưng ba năm qua, với những chương trình luyện tập từ tinh thần đến thể chất để đến hôm nay thành quả là phim ngắn vừa được xem thì tôi thấy thật ra mình mạnh hơn những gì mình nghĩ.”