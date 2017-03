Vụ “Cuốn sách Quận chúa biệt động…”: NXB cáo lỗi, thu hồi sách

Theo nhà xuất bản, bản thảo quyển sách Quận chúa biệt động đã được gởi đến ba cơ quan là Vụ Báo chí-Xuất bản (thuộc Ban Tuyên giáo trung ương), Viện Sử học (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (thuộc Bộ Quốc phòng) đề nghị thẩm định tính tư tưởng, nội dung tuyên truyền và các chi tiết, sự kiện, nhân vật liên quan đến lịch sử. Song do sơ sót trong việc thẩm định nên bản thảo trên đã được in và phát hành với những chi tiết không đúng thực tế.

Nhà xuất bản Công an nhân dân đã cáo lỗi về vấn đề này, đồng thời cho dừng ngay việc phát hành và tiến hành thu hồi quyển sách, đồng thời cũng cáo lỗi về một số chi tiết chưa chính xác trong quyển sách.

Trước đây Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh về cuốn sách Quận chúa biệt động (do Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành, tác giả Đặng Vương Hưng) được giới thiệu trên một số báo, đài nêu sự kiện tỉnh trưởng Vĩnh Long Khưu Văn Ba do chính bà Đặng Hoàng Ánh (Phạm Ngọc Diệp) nổ súng giết chết ngay tại dinh tỉnh trưởng bằng mỹ nhân kế.

Sau khi sách được giới thiệu và phát hành rộng rãi đã gặp phải sự phản ứng từ chính những nhân chứng sống tham gia trận tiêu diệt tỉnh trưởng Khưu Văn Ba gần khu trù mật Cái Sơn (Tam Bình, Vĩnh Long).

Sự thật, tỉnh trưởng Khưu Văn Ba bị lực lượng trung đội 256, tiểu đoàn Lý Thường Kiệt (tiền thân của tiểu đoàn 857) phối hợp cùng địa phương phục kích bắn chết vào ngày 16-6-1960 trong “Trận đánh lịch sử cống Cây Sao”.