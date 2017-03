Vụ “hét” cát-sê 110 triệu đồng, Mỹ Tâm bị oan

Nhiều lý do để tăng kinh phí!

Theo giải thích của bà Hải, kinh phí 4,7 tỉ đồng mà Công ty TNHH Sơn Lâm đề nghị là kinh phí gồm nhiều hạng mục: âm thanh, ánh sáng, màn hình và chương trình nghệ thuật. Hơn nữa, sau khi trình mức kinh phí này lên cho Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng xem xét và được Sở này nhất trí thông qua để trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt. Như vậy, kinh phí này tăng thêm 431 triệu đồng so với DIFC 2012. Theo giải thích của Sở VH-TT-DL Đà Nẵng với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, sở dĩ kinh phí tăng thêm 431 triệu đồng là do tăng thiết bị bổ sung hệ thống âm thanh cho khu vực sân khấu theo yêu cầu của Công ty Global 2000 theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng (phần tăng thêm 200 triệu đồng). Ngoài ra, do tăng các khoản tiền lương cơ bản, nhuận bút sáng tác, chi phí vận chuyển (xe ô tô, vé tàu, vé máy bay…) so với năm 2012 là 231 triệu đồng. Bà Hải cũng thanh minh thêm, Công ty đã từng 5 lần sát cánh cùng với DIFC nên có nhiều kinh nghiệm trong khâu tổ chức chương trình và mong muốn DIFC 2013 sẽ hoành tráng hơn. “Số tiền 4,7 tỉ đồng mà Công ty đề nghị là dựa trên phương án xây dựng chương trình hợp lý” - Bà Hải nói. Tuy nhiên, mức đề xuất 4,7 tỉ đồng này đã bị chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến không đồng ý và yêu cầu hạ xuống 3,7 tỉ đồng, với lý do tiền vận động tài trợ cho DIFC 2013 chỉ có 21,9 tỉ đồng (13,540 tỉ đồng tiền mặt, còn lại hiện vật) và chỉ bằng một nửa kinh phí vận động DIFC 2012 là trên 41 tỉ đồng.