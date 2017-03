Vụ mở cửa ô tô gây tai nạn: Công an mời siêu mẫu Thanh Hằng làm việc

Được biết Công an quận 3 đã mời siêu mẫu Thanh Hằng (tên thật là Phạm Thị Thanh Hằng, ngụ quận Bình Thạnh) đến làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện Công an quận 3 vẫn đang tạm giữ xe ô tô hiệu Mercedes C300 màu trắng, biển số 51A-540.20 do Thanh Hằng đứng tên. Nội dung Công an quận 3 mời Thanh Hằng đến làm việc để xác minh rõ Thanh Hằng có phải là người lái ô tô, mở cửa xe gây tai nạn cho một cô gái đi đường vào sáng 26-8 tại giao lộ Trần Quốc Thảo - Nguyễn Đình Chiểu hay không. Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc, họ thấy Thanh Hằng ở vị trí người lái xe, dừng xe trước một công ty giải trí gần giao lộ trên.

Chiếc xe Mercedes của Thanh Hằng đang bị Công an quận 3 tạm giữ. Ảnh: TK

Theo BV Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM, nạn nhân là một nữ sinh tên Thảo, bị thương tích đứt gân duỗi ngón ở bàn chân phải.

Chiều cùng ngày, phóng viên Pháp Luật TP.HCM có liên hệ qua điện thoại nhưng số máy của người mẫu Thanh Hằng đã tắt. Được biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, trên trang Facebook của Thanh Hằng có chia sẻ rằng “va chạm xe chút xíu, không có gì nghiêm trọng và mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa”. Trước đó khi vừa xảy ra tai nạn, phóng viên có tiếp xúc với gia đình của nạn nhân Thảo tại bệnh viện. Tuy nhiên, người nhà của nạn nhân không trao đổi thông tin. Được biết người của người mẫu Thanh Hằng đã tiếp cận với gia đình Thảo để giải quyết vụ việc.

TK