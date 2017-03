Vụ những người đẹp bán dâm: Á hậu xế độ Tuyết Nhung cầu cứu Bộ Công an

Nguyễn Thị Tuyết Nhung (ngụ quận Phú Nhuận - TPHCM), người đoạt giải Á hậu xế độ do tạp chí Race Bike (Thái Lan) tổ chức vào năm 2009, vừa có đơn gửi Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Thường trực Bộ Công an phía Nam tố cáo việc cô bị một số trang thông tin điện tử chà đạp danh dự, xúc phạm nhân phẩm.

Theo đơn tố cáo, gần đây, cơ quan công an phá đường dây mại dâm do một số người trong giới văn nghệ sỹ tham gia. Khi vẫn chưa có thông tin gì rõ ràng về những người vi phạm pháp luật thì trên rất nhiều trang thông tin điện tử đã xuất hiện những bài viết sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Á hậu xế độ Tuyết Nhung. Cụ thể, một trang thông tin điện tử đã có bài viết với nội dung: “Theo một số nguồn tin chia sẻ trên mạng xã hội, dư luận cho rằng người mẫu T.N bám dâm 8.000 USD là người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu xế độ 2009…”. Sau đó, bài viết này còn dẫn hàng loạt những thông tin về “T.N” với chiều cao, tham gia cuộc thi nào… Ngoài ra, 5 hình của Tuyết Nhung (có xóa mờ mặt) cũng bị đưa lên trang tin này, kèm chú thích ảnh “Sau khi Trang Nhung lên tiếng, mũi tên nghi vấn được chĩa sang Á hậu xế độ 2009…”. Á hậu xế độ Nguyễn Thị Tuyết Nhung Một trang thông tin khác thì viết rằng: “Đến lượt Á hậu xế độ bị nghi liên đới trong đường dây bán dâm của Mỹ Xuân” với nội dung gần giống như trang thông tin trên. Thậm chí, một trang thông tin đã đăng bài viết kèm nhiều hình ảnh của Tuyết Nhung. Trong đó có chú thích một tấm ảnh khẳng định: “Tuyết Nhung, á hậu xế độ, bán dâm”…

Tuyết Nhung cho rằng bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng nhận ra “Á hậu xế độ T.N” mà các trang thông tin trên đề cập đến chính là cô và những thông tin này khiến dư luận nghĩ ngay rằng cô chính là người mẫu bán dâm trong đường dây của hoa hậu Mỹ Xuân. “Những Trang thông tin trên đã đưa tin vô căn cứ, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của tôi. Hành vi này hết sức nguy hiểm bởi lẽ là một người làm báo nhưng họ lại dựa vào nguồn tin hết sức vô căn cứ là… dư luận hay mạng xã hội (!?). Điều này là vu khống trắng trợn” – Tuyết Nhung khẳng định.

Với những gì đã nêu trên, Á hậu xế độ Tuyết Nhung đề nghị Bộ Công an xem xét và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật hình sự đối với những cá nhân có liên quan về tội “vu khống”.



Theo Bích Phượng (NLĐO)