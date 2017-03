Vụ NSƯT Kim Cương kiện bản quyền kịch bản Lá sầu riêng: Thúy Nga Paris phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

NSƯT Kim Cương hồi tưởng: “Tôi viết Lá sầu riêng năm 1963 khi đọc thấy một câu chuyện trên báo về một thanh niên con nhà giàu nhưng trở nên hư hỏng vì thiếu sự giáo dục. Lúc ấy chưa có gia đình nhưng tôi rất khao khát có con. Trong tâm trí tôi không có gì đẹp và thiêng liêng bằng lúc người mẹ nằm trên bàn sinh đối diện với cái chết để khởi đầu một mầm sống mới, bên ngoài là người cha trông ngóng đợi chờ. Tôi nghĩ sinh ra con chỉ nuôi dưỡng không chưa đủ, người mẹ phải có trách nhiệm dạy dỗ, nuôi nấng thêm tinh thần thì con mới nên người. Từ những tình cảm, chi tiết đó tôi viết thành vở Lá sầu riêng đánh động vào lòng người mấy mươi năm nay nhờ thể hiện tình mẹ cao cả, vô biên, nói chuyện nhân nghĩa ai cũng phải có ở đời. Lá sầu riêng là tên sau này, còn tên đầu tiên tôi đặt là Duyên kiếp lỡ làng. Từ cái tên này, nhạc sĩ Lam Phương đã viết bài hát Duyên kiếp (Em ơi nếu mộng không thành thì sao, non cao bể rộng biết đâu mà tìm...), ngay lập tức bài hát nổi tiếng, để tôi hát trong vở diễn. Coi như Lá sầu riêng có một chứng cứ nữa là vở kịch đầu tiên có nhạc sáng tác riêng. Những cột mốc Lá sầu riêng: - 1963: NSƯT Kim Cương viết Duyên kiếp lỡ làng, trình diễn ăn khách nhiều năm sau đó với tên Lá sầu riêng. - Khoảng những năm đầu 1970, nghệ sĩ Kim Cương cho phép soạn giả Hà Triều chuyển thể Lá sầu riêng thành cải lương cho nghệ sĩ Thanh Nga đóng chính ở Đoàn cải lương Thanh Nga. Hiện kịch bản cải lương này chỉ còn lưu giữ ở bản thu tiếng do các nghệ sĩ Thanh Nga, Thành Được, Bạch Tuyết... thủ diễn, trên một số website cải lương vẫn còn. - Năm 1975, Đoàn kịch nói Kim Cương diễn lại Lá sầu riêng suốt hơn 20 năm khắp cả nước. - Năm 1977, Đài truyền hình TP.HCM thu hình và phát hình phổ biến vở Lá sầu riêng. - Năm 1990, NSƯT Kim Cương hùn vốn cùng Hãng phim Lý Huỳnh sản suất phim Lá sầu riêng với các nghệ sĩ Bảy Nam, Kim Cương, Nguyễn Chánh Tín, Lý Hùng... - Năm 1998, lần cuối cùng NSND Bảy Nam diễn Lá sầu riêng cùng Kim Cương nhân dịp chào mừng Sài Gòn 300 năm ở Nhà văn hóa Thanh niên. - Năm 2002, nhân dịp sinh nhật 90 tuổi của NSND Bảy Nam, một chương trình tôn vinh bà được thực hiện. Lá sầu riêng chỉ được chiếu phim tư liệu vì bà không đủ sức khỏe diễn. - Năm 2005, Kim Cương đồng ý cho Hãng đĩa Việt Nam làm cải lương Lá sầu riêng do soạn giả Thế Châu chuyển thể. - Năm 2003, Đài truyền hình TP.HCM làm chương trình “Những cánh chim không mỏi” về NSƯT Kim Cương, nghệ sĩ Hồng Nga được mời thế vai nghệ sĩ Bảy Nam. - Năm 2008, NSƯT Kim Cương đồng ý cho chương trình “Sân khấu vàng” dựng cải lương Lá sầu riêng với NSƯT Út Bạch Lan thế vai của NSND Bảy Nam.