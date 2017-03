Vũ Thu Phương: “Tôi đang lấy đà để chuẩn bị… nhảy”

Đoạt danh hiệu cao nhất của giải thưởng Người mẫu Việt Nam, được mời đóng phim cùng các ngôi sao quốc tế, thành công ở lĩnh vực kinh doanh, tham gia phim truyền hình, xuất hiện trên hầu hết các bìa tạp chí… đó là những dấu son trong sự nghiệp của Vũ Thu Phương năm 2008. Vì thế đón năm mới 2009 Vũ Thu Phương vô cùng phấn chấn và háo hức, Phương chia sẻ: “Năm qua là một năm vô cùng ý nghĩa và thật trọn vẹn”.

Chào Phương! Năm nay Phương ăn Tết thế nào?

- Tết năm nay của Phương có lẽ vui hơn hẳn những Tết trước đây vì năm qua nhận được nhiều giải thưởng lớn trong năm, đặc biệt là giải Người mẫu nữ xuất sắc nhất. Gia đình mình cũng đã ổn định hơn, tất cả mọi người cũng vui và hạnh phúc, vì vậy trước Tết đôi lúc gia đình mình hay nói đùa rằng “Có lẽ năm nay phải ăn Tết lớn rồi”.

Như vậy năm nay là một năm trọn vẹn và có ý nghĩa lớn đối với Phương?

- Vâng, có thể nói là như thế, Phương vẫn đang rất hạnh phúc vì bao cố gắng của mình suốt một khoảng thời gian dài đã có được thành quả xứng đáng. Đó là sự ghi nhận của khán giả, đồng nghiệp và của cả giới chuyên môn. Giải thưởng Người mẫu tài năng và Người mẫu xuất sắc nhất quả là những danh hiệu quá lớn lao và ý nghĩa đối với sự nghiệp của Phương, Phương nghĩ mình sẽ phải cố gắng không ngừng để xứng đáng với danh hiệu đó và không phụ lòng mọi người đã tin tưởng.

Thành công là sự kết hợp 2 của tài năng và may mắn, vậy theo Phương yếu tố may mắn chiếm bao nhiêu % trong thành công của Phương?

- Phương luôn nghĩ mình là người may mắn, mình cũng không thể đo lường được % may mắn là bao nhiêu, nhưng Phương vẫn luôn nghĩ ngôi sao may mắn luôn chiếu vào mình, điều đó càng làm mình thấy vui và càng cố gắng nỗ lực hơn nữa.

Với danh hiệu vừa đạt được có là một động lực lớn để Phương có nhảy “bước nhảy” trong sự nghiệp?

- Dĩ nhiên. Phương đã nói “Tài năng và xuất sắc “ là giải thưởng quá lớn và ý nghĩa. Phương sẽ phải nổ lực nhiều lắm, vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, nghĩa vụ. Phương cần phải có những “bước nhảy” để không phụ lòng mọi người, Phương đã và đang “lấy đà” cho bước nhảy đó, Phương nghĩ mọi người sẽ hài lòng với “bước nhảy” tiếp theo của Phương.

Năm nay cũng đánh dấu là năm đầu tiên Phương đến với điện ảnh, vì sao lại chọn thời điểm năm nay?

- Thời cơ tốt đến thì mình phải nắm bắt thôi. Người ta thường nói: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mà.

Điều gì bạn cảm thấy tiếc nhất khi kết thúc năm 2008?

Mình cảm giác rằng mình là người rất may mắn và hạnh phúc, bởi vậy không có bất cứ điều gì khiến mình phải hối tiếc cả.

Phương có bật mí một chút về chuyện tình cảm của bạn?

- Phương đang hạnh phúc với những gì Phương đang có, Phương chỉ có thể nói với mọi người như vậy thôi, cho Phương giữ bí mật nhé.

Phương cũng đang kinh doanh, vậy những khủng hoảng kinh tế trong năm qua ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

- Khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng khá nhiều đến mình, ngoài làm người mẫu Phương còn là giám đốc thương hiệu và giám đốc sáng tạo cho nhãn hàng Louis của Pháp tại Việt Nam nên cũng khá căng thẳng để có được định hướng đúng đắn , dẫn dắt Louis đứng vững trong thời kì khủng hoảng này.

Điều gì bạn mong đợi nhất trong năm mới?

- Phương rất háo hức đón chào năm mới với nhiều dự án lớn, Phương mong đợi năm 2009 sẽ lại là một năm thành công nữa của Phương vì có lẽ năm nay Phương sẽ nỗ lực gấp đôi năm trước. Hi vọng sang năm Phương sẽ nói chuyện và cùng chia sẻ với mọi người trong một vai trò mới. Mọi người cùng chờ nhé!

Chúc Phương sẽ có những thành công trong vai trò mới của mình!