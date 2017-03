Vụ trộm tác phẩm nghệ thuật lớn đầu năm mới

Hơn 30 tác phẩm ước tính lên tới 250.000 USD đã bị đánh cắp khỏi Fasanengalerie, một gallery tư nhân gần phía Tây trung tâm Berlin trong khoảng thời gian từ chiều ngày 31/12/2008 đến trưa 1/1/2009, phát ngôn viên của cảnh sát Berlin - Claudia Schweiger cho biết.

Những tác phẩm được đánh cắp bao gồm bản khắc, bản in các bức tranh của các danh họa nổi tiếng và một số tác phẩm điêu khắc. Đáng chú ý trong số này có bức "Profil au fond noir" Picasso sáng tác năm 1947, bản in của tác phẩm "Nude in a rocking chair" Matisse vẽ năm 1913 và "Le Boupeut" - bản in màu tác phẩm của Georges Braque năm 1962.

Người chủ của gallery trên đã phát hiện ra vụ mất cắp này vào đúng ngày đầu tiên của năm mới khi thấy cánh cửa ra vào có dấu hiệu bị cậy. Với số lượng các tác phẩm bị mất cắp và trọng lượng không nhỏ của nhiều tác phẩm điêu khắc, cảnh sát Berlin nhận định có nhiều hơn 2 người tham gia vào vụ trộm có quy mô này.

Quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.