Vụ trộm tranh táo tợn tại Paris

Theo các nhân viên Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris cho biết, sáng 20-5, khi mở cửa các gian trưng bày, họ mới phát hiện khóa cửa chính bị bẻ, cửa sổ bị đập vỡ, còn 5 bức tranh sơn dầu đã biến mất.

Khách tham quan xem bức “Olive tree near Estaque” của Georges Braque

Trong số những bức họa kiệt tác của thế kỷ 20 này, ngoài 2 bức tranh nổi tiếng “Dove with Green Peas” vẽ năm 1912 của Picasso và “Pastoral” vẽ năm 1905 Matisse, còn có các bức “Olive tree near Estaque” của họa sỹ Georges Braque, “Woman with a Fan” của Amedeo Modigliani và “Still life with Candlestick” của Ferdinand Lege. Được biết, có một số bằng chứng ghi lại trên camera an ninh và phía bảo tàng đã cung cấp cho cảnh sát.

Thời gian qua, những vụ trộm tranh liên tục xảy ra tại Pháp, gần đây nhất là vụ những kẻ đạo chích đột nhập một biệt thự tư và lấy đi số tranh trị giá 1 triệu của Picasso và Rousseau.

Theo Hạ Liên (ANTĐ/QQ)