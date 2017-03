Vụ vi phạm bản quyền ở Nhà sách Quỳnh Mai: Nghi phạm bất hợp tác

Công văn phản ánh thái độ chống đối lực lượng chức năng (chỉ đạo nhân viên đóng cửa, tắt đèn khi đoàn kiểm tra đang làm việc; không cho đoàn quay lại nhà in để vận chuyển sách về kho tang vật) của ông Lương Vĩnh Kim, Giám đốc Công ty TNHH Phát hành sách Sài Gòn, đơn vị sở hữu nhà sách Quỳnh Mai (274 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3) đồng thời là Giám đốc Công ty cổ phần in Hoa Mai. Đây là hai nơi vào các ngày 7 và 8-12-2009 đã bị đoàn công tác của Sở TT-TT, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện đang phát hành, lưu giữ số lượng lớn sách vi phạm bản quyền ước tính trên 35.000 cuốn với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Sở TT-TT đề nghị UBND TPHCM cho phép phối hợp với Công an TP nhanh chóng xử lý vụ vi phạm bản quyền trên đồng thời được sử dụng các biện pháp cương quyết theo thẩm quyền nếu gặp các hành vi chống đối như đã diễn ra. Theo T. VY (SGGP)