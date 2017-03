Vừa làm thí sinh đã thành giám khảo

Đã qua rồi cái thời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hay Hồ Ngọc Hà bị nghi ngờ chuyên môn, phản đối khi làm giám khảo chấm thi ca nhạc.

Sau một cuộc thi, từ thí sinh biến thành giám khảo

Nhiều gương mặt trẻ sau khi tham gia những chương trình truyền hình thực tế, được chú ý, có chút tên tuổi bỗng sau một đêm trở thành giám khảo của những chương trình truyền hình thực tế khác. Hầu hết các giám khảo này tuổi đời và tuổi nghề đều còn trẻ, về khả năng chuyên môn vẫn chưa có sự công nhận thực sự. Cái họ có là sự nổi tiếng thời thượng. Đó là trường hợp của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh với The Voice Kids thay cho bộ đôi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Cẩm Ly, Hiền Thục… Cô bé Phương Mỹ Chi mới 12 tuổi ngồi vào vị trí giám khảo chương trình Cùng nhau tỏa sáng. Sơn Tùng M-TP làm giám khảo The Remix. Ca sĩ trẻ Trọng Hiếu vừa đoạt giải Vietnam Idol chưa bao lâu thì làm giám khảo chính cuộc thi này. Issac, Tóc Tiên, Văn Mai Hương làm giám khảo Vietnam Idol Kids. Cô ca sĩ - diễn viên Hari Won mới xuất hiện sau khi thi một chương trình truyền hình thực tế, hát không hay, đóng phim không tốt, nói chưa rành tiếng Việt bỗng nhiên trở thành giám khảo chương trình Biến hóa hoàn hảo và nghe đâu thêm một, hai chương trình khác cùng bạn trai…

Không chỉ như thế, khán giả còn vô cùng bất ngờ khi thấy Diễm My 9X chấm thi Ca sĩ giấu mặt. Các hoa hậu, người đẹp như Trương Thị May, Thu Hoài, Thanh Mai, Hà Thu… bỗng trở thành giám khảo Hãy nghe tôi hát. Á hậu Thúy Vân chấm Người hát tình ca. Các người đẹp Khánh My, Dương Cẩm Lynh… chấm Sao nối ngôi. Các ca sĩ Nguyên Vũ, Gil Lê… ngồi ghế nóng Làng hài mở hội…

Câu hỏi tại sao lại chọn giám khảo dễ như vậy? Khán giả, báo chí, dư luận chung nói là nhà sản xuất vì câu “view” nên chỉ cần bất kỳ ai nổi tiếng hay tai tiếng như một số cô người đẹp hát hay hát dở, chuyên môn giỏi hay dở gì đều mời tuốt. Nhà sản xuất, các đương sự thì nói rằng họ có sự tự tin rằng các giám khảo ấy chỉ đơn thuần là người đưa ra nhận xét như một khán giả bình thường hay có những góp ý chuyên môn thêm mà thôi.





Hari Won làm giám khảo trong chương trình Biến hóa hoàn hảo gây tranh cãi với những phát ngôn vô tội vạ.

Những loạn xạ, vô tội vạ… có thật

Việc chọn giám khảo ngày càng dễ ở các chương trình truyền hình thực tế trong thời gian qua đã dẫn đến những phát ngôn thiếu thận trọng có thật trên sóng truyền hình.

Khán giả cũng thấy Hari Won biến truyền hình thành chỗ trêu đùa, tán tỉnh nhau với một thí sinh: “Anh có bạn gái chưa? Em yêu anh được không? Nếu em tặng anh 10 điểm, anh sẽ cho em cái gì?”. Ca sĩ Issac ở vai trò giám khảo nhận xét một cách rất “hại não” trẻ em: “Chắc tối nay về chú sẽ bị bịnh vì mỗi lần bé ra hát là chú nổi da gà”. Văn Mai Hương và Tóc Tiên thì cũng chẳng hướng dẫn gì về chuyên môn mà cứ tranh nhau diễn tả sự xúc động, thương cảm quá sức ồn ào trước giọng hát nhiều cảm xúc nhưng còn khiếm khuyết của một cậu bé nghèo.

Có một quan niệm đang gây tranh cãi hiện nay rằng truyền hình thực tế thì yếu tố giải trí là chính chứ không quan trọng yếu tố chuyên môn. Vậy nhưng số đông ý kiến thể hiện qua các mạng truyền thông vẫn là những nhà sản xuất truyền hình cần nên tôn trọng khán giả hay không thể xem thường khán giả. Người xem cần những chương trình giải trí lành mạnh, có ích chứ không cần những chương trình giải trí sai lệch về các chuẩn mực phát ngôn, nhận xét do trình độ giám khảo mang lại. Người xem đang tiếc nhớ một thời các chương trình thi ca hát trên màn ảnh nhỏ với các giám khảo là những nhạc sĩ, nghệ sĩ có uy tín, có chuyên môn cao, có tư cách đáng kính trọng. Những chương trình truyền hình ấy đã chọn ra những giọng ca tên tuổi được khẳng định theo năm tháng cho đến hôm nay: Thu Minh, Đức Tuấn, Tùng Dương, Thanh Thúy, Đoan Trang… Khán giả cũng đặt vấn đề về việc những người xứng đáng bị loại ra khỏi vị trí ban giám khảo dẫn đến sự bát nháo của nghệ thuật biểu diễn hôm nay.