Vướng bê bối tình dục, chủ nhân Oscar tự tử

Joseph Brooks, nhạc sĩ từng đoạt giải Oscar với ca khúc nổi tiếng "You Light Up My Life" đang chờ xét xử về tội hiếp dâm hàng loạt, đã được tìm thấy chết trong căn hộ ở New York vào 22-5.

Theo cảnh sát, thi thể của Joseph, 73 tuổi, được phát hiện tại căn hộ của mình ở khu vực dành cho giới thượng lưu Manhattan vào lúc 12 giờ 30. Một người bạn mà ông hẹn ăn trưa đã phát hiện và báo cảnh sát. Joseph Brooks vinh dự nhận giải Oscar Joseph chết trong tư thế đầu quấn một túi nhựa, thư tuyệt mệnh để lại hiện trường giống các vụ tự tử thường thấy, cảnh sát cho biết. Ông bị bắt với cáo buộc quyến rũ và cưỡng hiếp phụ nữ Cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi chính thức sau đó. Joseph Brooks đang chờ xét xử sau khi bị cáo buộc quyến rũ và hãm hiếp ít nhất 11 phụ nữ. Theo các công tố viên, Joseph dùng những lời lẽ hấp dẫn để thu hút các cô gái trẻ từ 18 đến 30 đến căn hộ của mình. Ông hứa hẹn giúp họ thành sao và sau đó dẫn dụ họ đến nhà rồi tiếp rượu và cưỡng hiếp. Những phụ nữ này đến từ khắp nơi như Portland, Seattle, California và Florida... Theo Minh Khuê (NLĐO / Reuters)