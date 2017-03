Vy Oanh gây xúc động khi gợi nhớ ca sĩ Ngọc Lan

Với sự giúp đỡ của Khởi My, Hoài Lâm đã hoàn thành được bài thi với màn hóa thân thành Marc Anthony trong ca khúc "I Want To Spend My Lifetime Loving You". Tuy vậy, Khởi My bị sai nhịp đoạn đầu. Bên cạnh đó, Mỹ Linh cho rằng Hoài Lâm vẫn còn quá an toàn, thiếu đi sự mạo hiểm để lôi cuốn khán giả dù giọng hát của anh rất tốt. Về phần mình, Hoài Linh chê con trai nhảy "hai lúa".