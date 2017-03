Walt Disney đón chào phim hoạt hình thứ 50

Nàng công chúa Rapunzel và Eugene Fitzherbert trong phim "Tangled" - Ảnh: IMDB



Theo Đỗ Tuấn

(TNO, Examiner)



Kể từ khi sản xuất bộ phim đầu tiên Snow White and the seven dwarfs (Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn) phát hành năm 1937 thu về 185 triệu USD, đến nay hãng Walt Disney đã cho ra đời đúng 50 bộ phim hoạt hình làm say mê hàng tỉ lượt người xem trên khắp toàn cầu. Từ 16.1.2011, Nhà hát BFI Southbank Theaters (Anh) sẽ lần lượt giới thiệu lại 50 bộ phim này trong suốt cả năm 2011.Đoạn video clip dài vỏn vẹn 2 phút nhưng mang lại cho khán giả, đặc biệt là những người lớn tuổi nhiều cảm xúc khác nhau. Bắt đầu bằng ca khúc Dreams do nữ ca sĩ Mỹ Brandi Carlile trình bày sau đó lần lượt những nhân vật nổi tiếng của Walt Disney xuất hiện như Pinocchio, Bambi, Cinderella, Aladdin, Tarzan, Hercules, Nàng tiên cá…Bộ phim thứ 50 Tangled đang tạo nên cơn sốt phim hoạt hình 3D. Bộ phim, với kinh phí sản xuất là 260 triệu USD, đã thu về cho hãng Walt Disney 83 triệu USD chỉ sau 1 tuần trình chiếu.