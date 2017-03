We Boys phân vân anh sẽ quay về

Nhóm gồm ba thành viên: Ông Cao Thắng, Ngô Tiến Dũng và Dương Ngọc Đàm do công ty tuyển chọn, đào tạo. Nhân dịp này, nhóm đã ra mắt album vol. 1, được thực hiện gồm hai phần CD và DVD với năm ca khúc: Chia tay mong làm bạn (Quang Huy), Phân vân (Hamlet Trương), Anh sẽ quay về (I’ll be there, you’ll be there, lời Việt: Quang Huy), Hãy để anh cố quên đi (Vũ Quốc Việt), Mùa hè ngọt ngào (Vĩnh Tâm).