Website “để lộ bí mật nhà nước”

Julian Assange, một trong chín thành viên của ủy ban tư vấn cho trang WikiLeaks và phát ngôn viên truyền thông - Ảnh: Wiki Commons

WikiLeaks là website phi lợi nhuận do một nhóm các tình nguyện viên chuyên về công nghệ mạng máy tính thực hiện. Nó nhanh chóng trở thành nơi những “người thổi còi” các vụ được cho là “mờ ám” của nhiều nước hướng tới. Tạp chí Time nhận định website này có thể trở thành công cụ báo chí quan trọng không kém Luật tự do thông tin. Ellsberg nói: “Mọi người hoàn toàn có thể nghĩ WikiLeaks là một cách làm khác mà họ có thể chọn” nếu các phương cách để công khai tin tức khác bị vô hiệu.

Chính quyền phải minh bạch hơn

WikiLeaks vốn không gây chú ý từ năm 2007. Nhưng nay sự thể đã khác. Bất kỳ ai có tài liệu mật, video, hình ảnh có thể gửi tới và được giữ bí mật danh tính. Các báo cáo, hình ảnh và video sẽ được một mạng lưới các biên tập viên toàn cầu xem xét tầm quan trọng và tính xác thực trước khi đưa lên mạng.

WikiLeaks đã khiến thế giới chú ý hồi tháng 4-2010, khi đưa lên video chuyện trực thăng Mỹ tấn công ở Iraq và giết hại hàng chục dân thường năm 2008, trong đó có hai phóng viên của Reuters không được trang bị vũ khí.

Ở thời điểm đó thiếu tá Shawn Turner, người phát ngôn quân đội Mỹ, nói họ có bằng chứng để kết luận rằng lực lượng mà phía Mỹ phải đối đầu chính là các tay súng nổi dậy có vũ trang và không phải thường dân.

Nhưng video chứng minh ngược lại. Biên bản luận tội mà quân đội Mỹ công bố đầu tháng 7-2010 nhận định: Bradley Manning, 22 tuổi, vi phạm tám tội theo Luật hình sự Mỹ vì chuyển giao dữ liệu mật cho trang web. Theo trang Wired.com, WikiLeaks gửi luật sư tới bào chữa cho Manning.

Video này đã khiến một số nhà quan sát nhận định WikiLeaks mở ra kỷ nguyên mới về sự minh bạch trong chính quyền. “Đó là một thế giới hoàn toàn mới về cách các câu chuyện được lộ sáng ra sao” - giáo sư báo chí của ĐH Columbia Sree Sreenivasan bình luận trên tờ The Independent (Anh).

Nhưng những người khác cho rằng website có thể đe dọa tới xã hội và giá trị pháp quyền (luật pháp là tối thượng). Báo cáo của Trung tâm phản gián quân đội Mỹ năm 2008 đã được giải mật và đưa lên WikiLeaks, cho rằng các thông tin có thể “hỗ trợ các thế lực thù địch lên kế hoạch tấn công khủng bố”. Báo cáo này được xác nhận là đúng bản gốc.

Website được tổ chức có tên gọi Sunshine Press tài trợ. Tờ Time cho rằng WikiLeaks có ngân sách hằng năm 600.000 USD. Website này rất khác so với các cơ quan truyền thông truyền thống. Trên tờ The New Yorker, Raffi Khatchadourian cho rằng nên mô tả WikiLeaks là “lực lượng nổi dậy trong giới truyền thông”.

Để “nổi dậy”, cần công nghệ tốt như website đang sử dụng. Tài liệu mà website nhận được lưu giữ trong các máy chủ ở vài quốc gia. WikiLeaks cũng có vài địa chỉ web khiến rất khó (và không thể) gỡ bỏ tài liệu mật khỏi Internet một khi chúng được đưa lên WikiLeaks.

Chưa rõ ảnh hưởng kéo dài bao lâu

Tổng biên tập và đồng sáng lập của WikiLeaks là Julian Assange (Úc). Ông chỉ thi thoảng xuất hiện trên YouTube hay trả lời phỏng vấn của báo chí. Assange cho biết mục tiêu của WikiLeaks là thúc đẩy dân chủ và các quan chức của chính phủ sẽ không thể che giấu những bí mật xấu xa mãi được.

Tuy nhiên, WikiLeaks cũng gây nhiều tranh cãi sau khi đăng tải email cá nhân của cựu ứng viên phó tổng thống Mỹ Sarah Palin, tài liệu của căn cứ Mỹ tại vịnh Guantanamo, các e-mail gây ra vụ xìcăngđan “Climategate” về sự ấm lên toàn cầu năm 2009 và các tài liệu mà Assange nói đã thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 ở Kenya.

Ari Schwartz, phó chủ tịch và là giám đốc điều hành của Trung tâm dân chủ và công nghệ, cho rằng vẫn chưa rõ ảnh hưởng của WikiLeaks sẽ là bao lâu. Nếu website này phát tán những bí mật quốc gia mà không có lý do thì sẽ dễ bị “sụp lò”, như vậy uy tín của website dễ nhanh chóng tiêu tan. “Nếu họ công bố chỉ vì để công bố thì phản ứng của công chúng trước những thông tin sẽ rất tiêu cực” - ông Schwartz nói và đồng thời thừa nhận tổ chức của ông hưởng lợi từ WikiLeaks, vì website này có được một số tài liệu quốc hội công khai mà tổ chức của ông chưa có được.

Theo HẠNH NGUYÊN (TTCT, CNN)