Westlife tuyên bố tan rã

Westlife những ngày đầu mới thành lập với năm thành viên (từ trái qua): Bryan McFadden, Nicky Byrne, Shane Filan, Mark Feehily và Kian Egan



Thông tin trên được Westlife đăng tải trên trang web của mình ngày 19-10 (theo giờ địa phương). Bản thông cáo ghi rõ: “Sau 14 năm với 26 ca khúc lọt vào top 10 trong đó 14 đĩa đơn chiếm giữ vị trí quán quân ở các bảng xếp hạng, 11 album trong danh sách năm album hay nhất, bảy album ở vị trí đầu bảng, 44 triệu đĩa được tiêu thụ trên toàn thế giới, 10 chuyến lưu diễn cháy vé và vô số kỷ niệm mà chúng tôi mãi mãi trân quý, nhóm xin tuyên bố về kế hoạch chia tay của mình.Việc này được thực hiện sau khi nhóm ra mắt tuyển tập những ca khúc hay nhất vào Giáng sinh năm nay và một chuyến lưu diễn chia tay đầu năm sau”.Bốn thành viên của Westlife khẳng định họ chia tay “trong hòa bình” sau một thời gian dài gắn bó và đang mong chờ sự đột phá cũng như một hành trình mới cho mỗi người. Nhóm cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ - những người đã đồng hành và trở thành “một phần của gia đình Westlife”.Được thành lập tháng 7-1998 với năm thành viên là Mark Feehily, Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden, dưới sự quản lý của ông bầu Simon Cowell và sau này là Louis Walsh, Westlife nhanh chóng gặt hái được thành công với những bản hit như Swear it again (Hãy thề một lần nữa) hay Flying without wings (Bay không cần cánh)...Năm 2004, khi ban nhạc đã chạm tới đỉnh cao của danh vọng, Brian McFadden bất ngờ rời nhóm để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cùng thời điểm đó, Mark Feehily - ca sĩ được yêu mến nhất ban nhạc, cũng tuyên bố mình là người đồng tính.Trước nhiều biến đổi, thử thách như vậy, Westlife vẫn không lơ là sự nghiệp ca hát khi liên tiếp ra mắt ba album Allow us to be Frank (Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau), Face To Face (Đối mặt), The Love Album (Album tình yêu) trong ba năm 2005, 2006 và 2007. Đặc biệt, đĩa đơn You Raise Me Up nằm trong album Face to Face phát hành năm 2005 đã nhanh chóng đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Anh thời điểm đó và đến tận bây giờ vẫn làm nức lòng người yêu nhạc.Với những thành công được chính Westlife miêu tả là “như mơ”, sự tan rã của nhóm thật sự để lại nhiều nuối tiếc trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, những fan trung thành vẫn đang mong chờ vào sự nghiệp đơn ca từ hai chàng ca sĩ chính của nhóm là Mark Feehily và Shane Filan.Dự kiến album cuối cùng của nhóm Greatest hits (Những ca khúc hay nhất) sẽ ra mắt vào ngày 21-11 sau thời điểm đĩa đơn Lighthouse (Hải đăng) được phát hành (ngày 13-11).Theo NGUYÊN PHẠM (TTO, Contactmusic)