White House Down: Sức hấp dẫn của vị tổng thống Mỹ trong mơ

Dấu ấn tài ba của đạo diễn Roland Emmerich White House Down do đạo diễn lừng danh của dòng phim thảm họa Roland Emmerich thực hiện. Vì thế những màn cháy nổ Nhà Trắng trong phim làm khán giả có cảm giác như thật. Roland Emmerich là vị đạo diễn được mệnh danh là “người mang đến thảm họa cho Trái đất” bởi ông làm quá nhiều phim bom tấn về thảm họa như Independence Day (1996), Godzilla (1998), The Patriot (2000), The Day After Tomorrow (2004), 10000 B.C và 2012 (2010). Những bộ phim do ông đạo diễn đã đạt tổng doanh thu 3 tỉ USD trên toàn thế giới, nhiều hơn bất cứ nhà làm phim châu Âu nào.