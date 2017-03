Whitney Houston chết trong bồn tắm

Lời khai của hai vệ sĩ, thợ làm tóc và stylist, được xác định là những người đầu tiên phát hiện ra Whitney Houston, đều nói rằng sau khi thấy nữ ca sĩ ở trong nhà tắm tới hơn một giờ đồng hồ, họ đã vào và tìm thấy cô trong bồn tắm, đầu ngập trong nước.



Theo tờ Telegraph, không có dấu hiệu chấn thương trên cơ thể Whitney Houston, nhưng trước khi có kết quả khám nghiệm tử thi, dự kiến sẽ được tiến hành trong ngày 13.2 (giờ địa phương), phía cảnh sát điều tra từ chối bình luận nghi vấn liệu rằng nữ ca sĩ có phải chết vì ngạt nước của báo giới.



Trong khi đó, nguồn tin đặc biệt của Radar Online cho biết, rất nhiều loại thuốc đã được tìm thấy trong phòng khách sạn của Whitney Houston. Đó đều là các loại thuốc an thần, được mua theo đơn của bác sĩ, gồm: thuốc giảm lo lắng có thể gây ra buồn ngủ - Xanax và hai loại thuốc chống lo âu - Valium và Lorazepam.



Vì vậy, đã có những giả thiết cho rằng có thể Whitney Houston do dùng thuốc quá liều, dẫn tới chìm vào giấc ngủ sâu và chết đuối trong bồn tắm.



Còn theo lời các nhân chứng làm việc tại khách sạn Beverly Hilton, vào hôm 9.2, tức hai ngày trước khi qua đời, Whitney Houston đã có những biểu hiện bất thường như nhào lộn “trồng cây chuối” bên hồ bơi hay đi lang thang không mục đích xung quanh sảnh khách sạn.







Whitney Houston và chồng cũ Bobby Brown - Ảnh: Reuters Whitney Houston và chồng cũ Bobby Brown - Ảnh: Reuters



Tối 9.2, Whitney Houston đã tới một hộp đêm ở Los Angeles (Mỹ). Camera bảo vệ từ hộp đêm này cho thấy nữ nghệ sĩ đã uống khá nhiều rượu tới mức giọng nói ấp úng.Ngày 10.2, Whitney Houston tham gia buổi diễn tập cho lễ trao giải Grammy 2012. Tại đây, hành vi của cô cũng được cho là khá lạ thường, mồ hôi đầm đìa trong khi hơi thở nồng mùi rượu.Tối 10.2, Whitney Houston lại tới quán bar của khách sạn Beverly Hilton để tiệc tùng cùng một vài người bạn.Nghiện ngập vì hôn nhân sai lầmWhitney Houston từng có một khoảng thời gian dài chìm ngập trong rượu và ma túy.Người gieo rắc bất hạnh này cho nữ nghệ sĩ chính là chồng cô - Bobby Brown - người đã chia sẻ cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm và có chung với cô một cô con gái vừa tròn 19 tuổi.Hẹn hò 3 năm và kết hôn vào năm 2003, Bobby Brown đã chính thức mở ra một chương mới hoàn toàn đen tối trong cuộc đời đang ở đỉnh cao danh vọng của Whitney Houston.Chàng rapper nổi tiếng đào hoa mà đầy bạo lực này nhanh chóng đưa cô vợ trẻ vào những cơn phê của khói ma túy, dần thay thế tiếng yêu thương bằng những lời nạt nộ và thậm chí có cả những trận đòn roi không thương tiếc.Trong thời gian sống chung với Bobby Brown, Whitney Houston đã từng hai lần vào trại cai nghiện ma túy vào năm 2004 và 2005 nhưng không thành công.Tới năm 2007, cô quyết định ly hôn Bobby Brown, làm lại cuộc đời với album I Look To You (phát hành năm 2009).Tuy nhiên, năm 2010, Whitney Houston có dấu hiệu tái nghiện và tới tháng 5.2011, diva này đã lần thứ ba phải trở lại trại cai nghiện.Những hình ảnh cuối cùng chụp Whitney Houston chỉ vài ngày trước khi cô qua đời cho thấy cô đang rất mệt mỏi.Theo Linh San (TNO)