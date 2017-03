Whitney Houston gọi chồng cũ là “chất gây nghiện”

Whitney Houston gặp gỡ nam ca sĩ R&B Bobby Brown tại một lễ trao giải âm nhạc vào năm 1989. Sau ba năm hẹn hò, cặp đôi này quyết định kết hôn vào tháng 7-1992, và một năm sau đó, Whitney sinh con gái - Bobbi Kristina Houston Brown.

Whitney Houston (trái) trò chuyện cùng Oprah Winfrey.

Sau khi sinh con, mối quan hệ tình cảm giữa Whitney Houston và Bobby Brown liên tiếp phải đối mặt với những rắc rối. Trong đó, gia đình Whitney Houston nhiều lần kết tội Bobby Brown làm hỏng cuộc đời và sự nghiệp của con gái họ.

Sau nhiều lần hợp-tan, Whitney Houston quyết định ly thân với Bobby Brown vào năm 2006 và nhanh chóng làm thủ tục ly dị đúng một tháng sau khi quyết định ly thân. Thủ tục ly dị được hoàn tất vào tháng 4-2007, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm, và Whitney Houston giành được quyền giám hộ và chăm sóc con gái.

Cuộc sống của Whitney Houston bên cạnh Bobby Brown có thể xem là những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô. Chính Bobby đã dẫn cô “làm quen” với ma túy và biến cô trở thành một “con nghiện” nặng và phải vào trại cai nghiện 2 lần.

Whitney Houston và chồng cũ Bobby Brown

Trong buổi trò chuyện với Oprah Winfrey, Whitney Houston cho biết, chồng cũ - Bobby Brown chính là “chất nghiện” của cô suốt những năm tháng đó và chính mẹ ruột của cô đã giúp cô thoát khỏi “vũng bùn” nghiện ngập để theo học một khóa cai nghiện. Whitney Houston tiết lộ với Oprah Winfrey rằng, cô và chồng cũ Bobby Brown thường xuyên sử dụng ma túy và cần sa khi hai người còn chung sống.

“Bobby là chính là liều ma túy của tôi. Tôi không thể làm gì được nếu không có anh ấy. Tôi gắn chặt với Bobby bởi anh ấy là người điều khiển mối quan hệ của chúng tôi. Hơn nữa, tôi bị “nghiện” sự dịu dàng và quan tâm của anh ấy. Khi ở nhà, anh ấy là một người cha gương mẫu và rất đàn ông. Anh ấy rất biết cách kiểm soát mọi thứ. Tôi thích điều đó. Khi Bobby nói, tôi chỉ biết lắng nghe. Tôi thích được người khác kiểm soát và sai bảo. Cảm giác lúc đó thật dễ chịu và mới mẻ”, Whitney Houston nói với Oprah Winfrey trong chương trình.



Diva da màu 46 tuổi cho biết, sau khi bộ phim thành công rực rỡ về doanh thu phòng vé Vệ Sĩ (năm 1992) của cô ra mắt khán giả, cô nghiện ma túy rất nặng. “Ngày nào tôi cũng dùng cần sa kết hợp với ma túy hạng nặng”, Whitney Houston kinh hãi khi nhắc lại những ngày tháng đen tối. Trong những năm tháng kinh hoàng đó, mẹ Whitney Houston - bà Cissy Houston đã xuất hiện tại nhà riêng của cô với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát và yêu cầu cô sớm vào trại cai nghiện.



Whitney Houston kể lại: “Mẹ tôi nói “Mẹ sẽ không để đánh mất con, mẹ sẽ không để con rơi vào tay quỷ Sa-tăng… Mẹ muốn giành lại đứa con gái đáng thương của mẹ. Một là con đi cùng mẹ tới trại cai nghiện, hoặc hai chúng ta sẽ cùng xuất hiện trên truyền hình và sự nghiệp của con sẽ hoàn toàn chấm dứt. Con chọn đi. Lúc đó, Bobby cũng có mặt ở đó. Mẹ tôi nói với anh ta rằng: "Nếu cậu cử động, Bobby, chúng tôi sẽ cho cậu đo ván. Đứng yên ở đó đi". Anh ta đứng yên ở đó, và rất sợ hãi”.

Whitney Houston kể lại rằng, chồng cô thường xuyên uống rượu rồi đánh đập cô, chủ yếu là vào mặt, trong suốt những năm tháng hai người còn sống chung. Diva da màu cảm thấy rất đau lòng và giận dữ bởi cô con gái nhỏ của cô thường xuyên phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng đó.

Whitney Houston và con gái



Kết thúc buổi nói chuyện, nữ ca sĩ của I will always love you rút ra một kết luận: “Sẽ có chuyện nếu như người vợ giỏi hơn và nổi tiếng hơn chồng mình. Tôi hiểu điều đó, và luôn cố gắng để mình bớt nổi tiếng. Tôi luôn giới thiệu mình là “bà Brown” và yêu cầu mọi người gọi mình là “bà Brown” thay vì gọi tôi là Whitney Houston”.

Tháng 8 vừa rồi, Whitney Houston đã trở lại với sân khấu ca nhạc bằng việc phát hành album mới mang tên I Look To You, đánh dấu sự trở lại của cô sau 7 năm “vắng bóng”. I Look To You hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và có mặt tại vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc tại Canada, Đức, Thụy Sĩ.

Theo Mi Vân (Dân trí/Mail)