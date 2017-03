Whitney Houston lại đi cai nghiện

Diva nổi tiếng với bài hit I will always love you tiếp tục phải cai nghiện rượu và ma túy, thông tin này do đại diện của Whitney Houston xác nhận với báo giới.

“Whitney Houston hiện đang theo một chương trình cai nghiện ma túy và rượu dành cho các bệnh nhân ngoại trú. Đây là quyết định tự nguyện của cô ấy,” đại diện của diva 47 tuổi nói. Năm 2004, Whitney Houston đã từng phải đi cai nghiện và khi đó, cô tâm sự trên truyền hình rằng: “Tôi tiệc tùng quá nhiều, hãy tin tôi, thực sự là quá nhiều… Tuy nhiên, tôi biết là khi nào thì nên dừng lại.” Năm 2005, diva nổi tiếng nước Mỹ tiếp tục phải đi cai nghiện, cô được nhiều bạn bè cổ vũ và sau đó, cô quay trở lại sân khấu, phát hành album mới vào năm 2009 và đi biểu diễn tại nhiều nơi trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên “phong độ” thất thường của Whitney Houston trong các buổi diễn đã khiến báo giới đặt nhiều dấu hỏi về tình trạng sức khỏe của cô. Whitney Houston không phải người duy nhất trong gia đình nghiện ma túy mà chồng cũ của cô cũng gặp rắc rối với các loại chất gây nghiện và gần đây nhất, con gái cô, Bobbi Kristina Houston Brown, 18 tuổi cũng bị bạn trai “tố” nghiện rượu và ma túy dù cả Whitney Houston và chồng đều lên tiếng phủ nhận tin đồn con gái nghiện ngập. Whitney Houston là một trong những giọng ca tuyệt vời nhất thế giới, cô từng giành 6 giải Grammy, 16 giải Billboard Music Awards, 22 giải American Music Awards. Cô từng bán được 170 triệu album và đĩa đơn trên toàn thế giới.

Theo Vĩnh Ngọc ( Dân trí/ People)