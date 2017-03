Will Smith sắp rinh tượng vàng Oscar 2016?

Càng đến gần ngày trao giải Oscar 2016 vào ngày 28-2, tình hình dự đoán chủ nhân các giải thưởng càng nóng dần. Một trong số các ngôi sao được giới chuyên môn dự báo sẽ ẵm giải Nam diễn viên chính xuất sắc là ngôi sao Will Smith với vai diễn BS Bennet Omalu trong phim Concussion - Chấn động.

Nói giọng Nigeria và biểu cảm hoàn hảo

Concussion được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật về cuộc chiến giữa bác sĩ pháp y Bennet Omalu gốc Nigeria và Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ để bảo vệ phát hiện của mình về rủi ro bị hội chứng chấn thương mãn tính não mà các vận động viên bóng bầu dục chuyên nghiệp phải chịu vì gặp chấn động vùng đầu khi chơi bóng.

Will Smith thể hiện vai BS Bennet Omalu một cách hoàn hảo, không chỉ ở ngoại hình mà cả ở giọng nói. Để trở thành một bác sĩ gốc Nigeria thực sự, anh đã cố gắng, tập luyện rất nhiều để nói được tiếng Mỹ theo ngữ điệu Nigeria. Chính BS Bennet Omalu ngoài đời thực cũng phải khen ngợi khả năng diễn xuất và thể hiện ngữ điệu Nigeria của Will Smith.

Với hình ảnh và phong thái thông minh, cá tính sẵn có, Will Smith không quá khó để vào vai BS Bennet Omalu tài năng, cương trực, quyết liệt mà cũng rất tình cảm. BS Bennet Omalu của Will Smith quá cảm xúc và đi vào lòng người, vì Will Smith đã khôn ngoan có cách diễn không lý tưởng hóa nhân vật.

Chia sẻ với truyền thông, Will Smith cho biết anh khá áp lực khi đây là phim nói về những rủi ro sức khỏe vận động viên phải chịu khi bắt đầu tập luyện bóng bầu dục từ khi còn là một đứa trẻ cho đến khi thi đấu chuyên nghiệp chứ không phải là một bộ phim hành động với nhiều pha gay cấn hấp dẫn. Cho nên anh ý thức phải luôn thể hiện đến mức cao nhất các ngôn ngữ hình thể, ánh mắt và lời nói để đẩy được cảm xúc nhân vật và truyền chúng đến được với người xem.





Will Smith khẳng định đẳng cấp diễn xuất của mình qua vai BS Bennet Omalu - một vai diễn rất khó “nhằn”. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Will Smith và BS Bennet Omalu đã tâm sự hàng giờ. Will Smith sau đó thậm chí còn tham gia một số buổi khám nghiệm pháp y cùng BS Bennet Omalu. “Anh ấy thực sự rất thông minh nhưng cũng rất đơn giản và ngây thơ. Anh ấy không thể hiểu nổi tại sao Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ không muốn chấp nhận sự thật anh công bố. Là một diễn viên, quả là một điều quá tốt đẹp đối với tôi khi nhìn thấy được cả tài năng và sự ngây thơ trong cùng một con người, ở cùng một thời điểm. Và tôi muốn thể hiện điều đó” - Will Smith nói về BS Bennet Omalu.

Sự nỗ lực của anh đã được giới chuyên môn ở Mỹ ghi nhận và theo họ thì Bennet Omalu là vai diễn xuất sắc nhất của Will Smith trong nhiều năm gần đây.

Nhiều nhà bình luận tự tin với vai diễn này Will Smith hoàn toàn xứng đáng và có cơ hội được nhận tượng vàng trong lễ trao giải Oscar 2016.

Cạnh tranh quyết liệt

Tuy nhiên, con đường đến với tượng vàng Oscar của Will Smith sẽ không hề đơn giản vì xung quanh anh có quá nhiều ngôi sao lớn và không kém phần tài năng. Đó là Leonardo DiCaprio trong The Revenant’s - Người về từ cõi chết; Johnny Depp trong phim Black Mass - Bố già huyền thoại; Michael Fassbender trong phim Steve Job, Eddie Redmayne trong phim The Dannish Girl - Cô gái Đan Mạch…

Giới chuyên môn và các nhà bình luận dự đoán nhiều khả năng Will Smith sẽ phải cạnh tranh với hai ngôi sao Leonardo DiCaprio và Johnny Depp.

Giống Will Smith, cả Leonardo DiCaprio và Johnny Depp đều chưa có giải Oscar nào, dù Leonardo DiCaprio từng năm lần được đề cử giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất, Johnny Depp cũng từng ba lần được đề cử giải Oscar hạng mục này.

Liệu vai diễn nhà thám hiểm huyền thoại Hugh Glass phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt và hiểm nguy để tồn tại trong phim The Revenant’s có giúp ngôi sao Leonardo DiCaprio được vinh danh trong năm nay? Còn trong phim Black Mass, với thế mạnh chuyên trị các vai diễn có tâm lý phức tạp, diễn xuất có chiều sâu, ngôi sao Johnny Depp khiến người xem như bị mê hoặc với vai Whitey Bulger, một tên gangster khét tiếng gặp rất nhiều gian nan trên con đường phấn đấu trở thành chính trị gia.

Dù thế, rất nhiều ý kiến chuyên môn, trong đó có nhà bình luận Scott Feinberg của trang tin Hollywood Reporter cho rằng người nhận tượng vàng Oscar 2016 cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ là Will Smith, còn hai ngôi sao kia sẽ lại một lần nữa lỡ hẹn.