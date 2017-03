Xa hoa “sao” Việt!

Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quyết định chi gần 3 triệu USD để mua Penthouse - một dạng biệt thự trên không với hai tầng lầu, và thường nằm ở vị trí cao nhất trong tổng thể xây dựng một tòa nhà cao cấp.



Không có quá nhiều điều phải bàn cãi về thu nhập của những nghệ sĩ nổi tiếng, thế cho nên, khi nghệ sĩ mở rộng cửa nhà để đón tiếp giới truyền thông thì cũng là lúc dư luận được biết đến mặt khác trong thế giới giải trí. Nơi đó, là những căn biệt thự giá triệu đô, những ngôi nhà như cung điện có dát vàng hoặc kiến trúc hoài cổ... Một cuộc sống xa hoa mà bấy lâu nay nhiều người lầm tưởng rằng chỉ có nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mới có thể thụ hưởng.



Giới buôn bán bất động sản tại TP HCM loan tin rằng căn biệt thự kiểu Pháp của “nữ hoàng ảo thuật” Ngô Mỹ Uyên có giá trên 10 triệu USD, quy đổi theo tỉ giá USD đã được điều chỉnh thì căn biệt thự của Uyên tròm trèm gần 200 tỉ đồng.



Ấy là nghe người kinh doanh bất động sản nói vậy, chứ nhìn vào nội thất của căn biệt thự này chắc hẳn không ai dám đưa ra cái giá để mua nó. Căn biệt thự sang trọng đến mức cứ ngỡ rằng chủ sở hữu nó phải là ông vua dầu mỏ nào đó đến từ xứ sở Arập chứ không phải là... người Việt.



Căn biệt thự của Ngô Mỹ Uyên gồm 3 tầng lầu, nhưng vẫn kịp có cái... thang máy được dát vàng. Trần nhà, cầu thang, phòng tắm, sân thượng, quầy bar... tất tần tật những thứ được nhìn thấy trong căn nhà này đều phản chiếu một màu vàng rực bởi lớp vàng mạ 24K. Khó có thể tin được rằng, người đẹp 35 tuổi từng đoạt nhiều giải thưởng cao về nhan sắc và thời trang, hiện đang làm ảo thuật gia cho Công ty Sản xuất truyền hình và phim ảnh ATI lại có thể "nghiện" vàng đến mức ấy.



Dĩ nhiên, là để dát vàng, người ta phải kéo vàng ra thành từng sợi mỏng phủ lên bề mặt tường hay trần nhà. Nên, khi vàng “nhảy múa điên dại” trên thị trường thì chắc là... vàng trong nhà Ngô Mỹ Uyên cũng chẳng lấy gì làm sốt ruột lắm(?!).



Biệt thự dát vàng của Ngô Mỹ Uyên.

Ở bất cứ nơi nào trong căn biệt thự vàng này, đều hiện hữu màu xanh của cây lá. Có cây được Uyên mang từ nước ngoài về, có cây được mua ở trong nước. Thế cho nên, khi bơi trong bể bơi có dàn âm thanh dưới nước, có tia nước massage đúng chuẩn như kiểu để các vận động viên thư giãn, nhìn trần nhà dát vàng và... ngắm cây xanh thì không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả sự thư giãn này.



Đó là chưa kể tới tầng hầm với phòng ăn sang trọng hơn những khách sạn 5 sao lớn nhất được trang trí bởi những chiếc ly uống rượu có giá khoảng 1.000USD/cái. Và một hầm rượu sống luôn được duy trì ở nhiệt độ 18OC để rượu luôn tươi mới...



Khi đã xong bữa tiệc rượu và thức ăn, khách của căn biệt thự này có thể thử cảm giác ngồi trên những chiếc ghế được bọc bằng da thú, ngắm vàng rực rỡ trên các bức tường. Sau cùng, có thể thưởng thức một buổi xem phim trong căn phòng cine box với dàn âm thanh và ánh sáng nhập từ Mỹ cùng với chiếc màn hình 200inch.



Đầu năm 2009, cô đào người Mỹ gốc Việt Leyna Nguyễn, nữ phát thanh viên truyền hình cùng chồng mua một ngôi nhà trị giá gần 1,5 triệu USD tại Los Angeles đã được giới truyền thông bên ấy xưng tụng là những người giàu mới nổi. Không biết, truyền thông bên kia mà biết ngay giữa trung tâm Sài Gòn, nơi mỗi mét vuông đất có giá hàng chục nghìn USD lại mọc lên một căn biệt thự như của Ngô Mỹ Uyên thì họ sẽ phát hoảng như thế nào(?!).



Và rồi người đa nghi sẽ hỏi, Ngô Mỹ Uyên lấy đâu ra lắm tiền để trang trải cho cuộc sống xa hoa đến mức chỉ có trong phim ảnh ấy. Rất đơn giản, đất là do cha mẹ của Ngô Mỹ Uyên để lại. Tiền xây dựng và trang trí ngôi nhà là tiền cô dành dụm sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước. Còn sự sang trọng của ngôi nhà cũng có thể được phục vụ cho mục đích dành cho những người nổi tiếng thuê ở hoặc... bán hẳn cho ai đó có đủ khả năng tài chính để tậu nó làm của riêng.



Không chuộng theo đường lối kiến trúc quý tộc như Ngô Mỹ Uyên, biệt thự của cựu Hoa hậu Hà Kiều Anh nằm trong khu villa Lan Anh, quận 2, TP HCM mang dáng dấp hoài cổ rất đặc trưng. Từ cánh cổng gỗ vào nhà, lối đi lát đầy sỏi, khu vườn xanh bao quanh phòng khách, những chiếc bình cổ phun nước dọc theo hàng cây, hồ cá...



Đương nhiên, hoài cổ thì hoài cổ, sang trọng vẫn cứ sang trọng. Một sự sang trọng mộc mạc đến mức, ai nhìn thấy cách bài trí cho căn biệt thự vườn của Hà Kiều Anh đều ao ước giá mà nó là của mình.

Khu vườn bao quanh căn biệt thự giả cổ của cựu hoa hậu Hà Kiều Anh.

Cái giá của căn biệt thự vườn này không dưới 2 triệu USD, và nếu ai biết chuyện Hà Kiều Anh tích góp vốn từ những vụ kinh doanh nhỏ như mua nhà, trang trí lại nội thất rồi... bán lại thì sẽ không ngạc nhiên khi muốn biết người đẹp này lấy đâu ra lắm tiền đến thế.



Mà cũng có thể, nếu dư luận biết rằng khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố Vũng Tàu, do chồng của Hà Kiều Anh làm chủ đầu tư, nghe đâu mới thi công xong giai đoạn 1 nhưng chi phí đầu tư đã khoảng 500 tỉ đồng, thì sẽ chẳng mất thời gian để đoán già đoán non về tiềm lực kinh tế của Hà Kiều Anh làm gì.



Khác biệt hoàn toàn với Ngô Mỹ Uyên và Hà Kiều Anh, căn nhà của tài tử siêu mẫu Ngô Thanh Vân lại khiến người ta choáng ngợp bởi chất thiền được hoạch định trong phong cách trang trí nội thất. Không gian của căn nhà không rộng, nhưng với hai màu chủ đạo là đỏ và đen, nhà của Ngô Thanh Vân đủ làm nên nét độc đáo của riêng nó, nếu không muốn nói là duy nhất.



Trong căn nhà ấy, biểu tượng của nhà Phật dường như hiển hiện khắp nơi, từ phòng khách, phòng ngủ, cửa ra vào, trên tờ lịch... Một không gian nhà ở mang đậm nét tâm linh, rất khó để có thể diễn tả. Mà cũng khó để mỏi mệt hoặc muộn phiền nếu được sống trong một căn nhà đậm chất thiền đến vậy.



Khi nghệ sĩ bắt đầu giới thiệu nhà đẹp dồn dập cho dư luận tham quan thông qua truyền thông thì người ta mới giật mình vì sự giàu sang của những nhân vật nổi tiếng. Trên thực tế, cách nay vài năm, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi cũng đã sở hữu những căn biệt thự, nhà cao cấp có giá từ vài trăm nghìn cho đến cả triệu USD tại khu The Manor, TP HCM.



Cách đây chừng hơn một tháng, nữ ca sĩ Cẩm Ly cũng đã bỏ ra hơn 1 triệu USD để sắm cho mình cùng chồng và hai con gái căn nhà với diện tích 400m2 tại khu đô thị Sunrise City, quận 7. Không có quá nhiều điều để nói về căn nhà mới của mình, ngôi sao dòng nhạc dân ca này chỉ nói đơn giản rằng chị thích căn nhà trên bởi sự sang trọng của nó mang lại.



Sau Cẩm Ly, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã quyết định chi gần 3 triệu USD để mua Penthouse - một dạng biệt thự trên không với hai tầng lầu, và thường nằm ở vị trí cao nhất trong tổng thể xây dựng một tòa nhà cao cấp. Với diện tích căn biệt thự trên không gần 700m2 cùng cái giá trên 50 tỉ đồng, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức khoác lên mình sự xa hoa cuối cùng của một danh ca thành đạt ngoài nhẫn kim cương, xe hơi sang trọng hoặc áo khoác lông thú vài nghìn USD.



Có thể miêu tả về căn biệt thự trên không Penthouse của Đàm Vĩnh Hưng theo đúng cái cách mà các nhà kinh doanh quảng bá đến những đối tượng đủ năng lực tài chính để "dòm ngó" sản phẩm của mình.





Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong phòng làm việc tại căn biệt thự trên không trị giá gần 3 triệu USD của mình.

Không chỉ là Penthouse sang trọng bậc nhất và hoành tráng về quy mô với tổng diện tích sử dụng khoảng 700m2 chưa kể đến khu sân vườn trên cao. Penthouse của Đàm Vĩnh Hưng chính là điển hình của sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc và các thiết bị nội thất hiện đại.



Những đường nét kiến trúc chính trong Penthouse đa phần là hình khối vuông vức, màu sắc của các vật dụng trong căn hộ cũng tuân theo phong cách thiết kế này, đặc biệt căn hộ sẽ được trang trí toàn là hoa màu trắng theo đúng phong cách của Đàm Vĩnh Hưng.



Các không gian chức năng khác như phòng ngủ, phòng làm việc, phòng tắm, bếp, phòng ăn... cũng được bố trí liên hoàn vừa mang lại sự thoải mái, tiện nghi khi sử dụng vừa dễ sắp xếp đồ đạc, trang trí tranh ảnh, đồ lưu niệm trong các chuyến lưu diễn của ca sĩ này.



Toàn bộ tầng dưới của Penthouse dành để thư giãn, nghỉ ngơi và sinh hoạt chung với phòng khách sang trọng, bàn ăn cao cấp cùng khu vực bếp với quầy bar thiết kế rất hiện đại và cả khu thư giãn, có thể ngắm ra hồ nước ở cả 2 phía của Penthouse và đặc biệt có cả phòng nghe nhạc, xem phim được thiết kế đặc biệt, còn ở tầng trên là khu vực dành cho phòng ngủ chính với phòng tắm rộng lớn, cao cấp cùng với phòng xông hơi đạt chuẩn về chất lượng...

Ngoài ra, ở tầng trên còn có phòng làm việc cực kỳ sang trọng cũng như các phòng ngủ khác dành cho người thân trong gia đình. Ba mặt của căn hộ đều là hệ thống cửa kính thiết kế hoàn hảo.



Lý giải về việc bỏ gần 3 triệu USD để mua biệt thự trên không, Đàm Vĩnh Hưng nói: "Trong thời buổi tấc đất tấc vàng hiện nay, rất khó tìm được một căn hộ riêng biệt ngay trung tâm, vừa rộng, thoáng, tầng hầm đậu xe thoải mái lại có góc nhìn rất đẹp từ trên cao, tôi có thể vừa ngắm pháo hoa vừa thưởng thức buổi tiệc ấm cúng với bạn bè trong các dịp lễ tết. Hơn nữa, với căn hộ có quy mô như một dinh thự này, tôi có thể thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo và thiết kế nên một căn hộ đặc biệt theo phong cách của mình. Phong cách thiết kế này rất phù hợp với cá tính của tôi.



Việc mua Penthouse đem lại cho tôi sự tự hào là người đầu tiên sở hữu căn hộ hoành tráng nhất, độc đáo nhất, đẳng cấp nhất và tất nhiên là có giá trị cao nhất".



Hóa ra, trong cuộc chơi xa hoa này, yếu tố "đặt chỗ" cho đẳng cấp nghệ sĩ vẫn là ưu tiên không kém phần quan trọng trước khi họ quyết định chi một số tiền khổng lồ để thụ hưởng cho cá nhân mình.



Theo Đàm Vĩnh Hưng, thì căn biệt thự trên không này không chỉ để ở mà còn sử dụng để tổ chức các đêm nhạc đặc biệt cho bạn bè, đồng nghiệp đến thưởng thức tiếng hát của anh ngay tại nhà mình. Đây là phong cách của nhiều ca sĩ lớn trên thế giới thường thực hiện, nhưng ở Việt Nam hiện nay ít có ca sĩ nào thực hiện điều này vì hạn chế của thiết kế và khuôn viên căn hộ.



Và một lý do rất "đẳng cấp" khác để ca sĩ này bỏ tiền mua nhà là bởi "tôi cũng muốn là người khởi xướng trào lưu mới ở Việt Nam, sống trong các căn hộ cao cấp và tổ chức các đêm nhạc sang trọng, ấm cúng ngay trong căn hộ của mình theo cách mà giới nghệ sĩ quốc tế vẫn làm. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới một số anh chị nghệ sĩ khác và bạn bè mình cũng sẽ tụ họp về đây và sẽ là hàng xóm của mình" - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết.



Vậy đấy, có thể Đàm Vĩnh Hưng sẽ là người khởi xướng cho phong trào "quy hoạch khu quý tộc" tại TP HCM. Có thể, đó là đẳng cấp của họ, những người hoạt động nghệ thuật thành công và họ có quyền sống vương giả bởi những thành tựu mà mình đạt được.



Một ông bầu kiêm quản lý ca sĩ nổi tiếng cũng đã bỏ ra gần 2 triệu USD để sắm một căn biệt thự tại khu sang trọng ở quận 7. Sắm nhà chẳng quan tâm đến chuyện mình chi bao nhiêu tiền, chỉ là bởi "để xứng đáng với vị trí của tôi". Có vậy thôi.



Số nghệ sĩ thành danh, bỏ ra vài triệu USD mà xem nhẹ... như không trong chuyện sắm nhà thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi biết vài nghệ sĩ khác cũng chi từ 1,2 đến 1,5 triệu USD để mua những căn biệt thự sang trọng hướng biển tại một thành phố lớn của miền Trung, nhưng họ không muốn công bố những thông tin này.



Trong khi làng giải trí loay hoay với phim ảnh theo kiểu mì ăn liền và ca nhạc, thì sự hào nhoáng bên ngoài gần như là yếu tố tiên quyết để nghệ sĩ khẳng định mình. Thế nên, một chỗ ở xứng đáng với đẳng cấp của nghệ sĩ là nhu cầu hoàn toàn chính đáng.



Những “ngôi sao” trong làng giải trí Việt - họ có tiền và họ nổi tiếng, nên họ có quyền hưởng thụ những giá trị vật chất cao hơn. Đơn giản vậy thôi, hay đó là cả một sự xa hoa?