"Xác ướp" đánh bại "người dơi"

Sau tuần đầu tiên công chiếu, bộ phim Xác ướp Ai Cập phần 3 (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) đã qua mặt The Dark Knight tại một số thị trường ở châu Á và châu Âu, với tổng doanh thu khoảng 59,5 triệu USD.

Trong đó, những thị trường đạt doanh thu cao gồm Hàn Quốc (13,3 triệu USD), Nga (12,7 triệu), Tây Ban Nha (6,7 triệu) và Mexico (5,1 triệu). Tuy nhiên, tại thị trường Bắc Mỹ, Xác ướp Ai Cập 3 đành chịu xếp sau Hiệp sĩ bóng đêm, dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ ba tuần liên tiếp. Bộ phim do Rob Cohen đạo diễn, nam tài tử Brendan Fraser tiếp tục thủ vai nhà khảo cổ Rick O'Connell, cùng với sự tham gia của ngôi sao võ thuật châu Á Lý Liên Kiệt, Dương Tử Quỳnh... Theo T.P (TNO)