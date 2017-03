Xấu để nhân vật đẹp

Tồ của Đại Nghĩa là nhân vật đủ lấy nước mắt của người xem.Quê mùa, cục mịch, xấu xí, liên tục bị tổn thương nhưng Tồ vẫn yêu Thuần - cô gái được xem là xinh đẹp nhất làng. Rồi cô gái ấy bị người tình lừa mang thai, Tồ đứng ra nhận làm cha đứa bé… Tình yêu của Tồ ngu ngơ, trong sáng, chịu đựng hy sinh đến xót xa. Tuyến nhân vật của Đại Nghĩa xuất hiện dồn dập ở những tập đầu, dàn trải ở những tập sau nhưng phân cảnh nào có Tồ cũng để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Còn Hội của Thái Hòa trong Để Mai tính khiến người xem cảm mến hơn, thông điệp nhân văn của câu chuyện nhờ đó càng có sức lan tỏa.

Đinh Ngọc Diệp đóng vai Vân, cô gái câm khờ khạo - một tạo hình khác lạ của người đẹp này - Ảnh: BHD

Chứa đựng giá trị nhân văn cao

“Không phải lúc nào đẹp cũng tốt, những nhân vật có tạo hình xấu xí, kỳ lạ đôi lúc lại có nhiều đất diễn, gây ấn tượng với khán giả. Trưởng thành từ những vai diễn đẹp nhưng bị chê, tôi càng ý thức được vẻ đẹp bên trong của nhân vật mới là giá trị. Bây giờ, tôi thích được thoát ra khỏi dạng nhân vật kiểu tiểu thư ăn ngon mặc đẹp để vào vai vẻ ngoài xấu xí, thậm chí biến dạng nhưng có số phận” - Ngọc Diệp chia sẻ quan điểm đang làm điểm tựa cho cô chấp nhận trở thành cô gái “nghèo khổ dại dại ngây ngây” trong bộ phim Lửa Phật của đạo diễn Dustin Nguyễn.

Nhiều đạo diễn phân tích rằng tính nhân văn của bộ phim rất cao khi nhân vật chính diện là độc, lạ. Bao giờ nhân vật có ngoại hình xấu xí, ngu ngơ, khờ khạo hay dị tật, dị tướng đều được xây dựng có nhân cách và tâm hồn cao đẹp, hướng thiện... Vì vậy, cảm xúc người xem dễ lay động bởi những nhân vật thuộc dạng này nếu diễn viên diễn đạt.

Thực tế, có nhiều nhân vật độc, lạ trong phim Việt ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi giá trị nhân văn sâu sắc. Vai diễn cô gái có vết chàm trên mặt của Ngọc Hiệp trong phim Dấu ấn của quỷ là một minh chứng. Nhiều ý nghĩa toát lên từ nhân vật này theo những chiều cảm nhận khác nhau của người xem đặt trong một câu chuyện mang đậm tính ẩn dụ.

Vai diễn chàng trai thiểu năng nhưng thật thà và giàu lòng nhân ái Lý Tiểu Long của Dustin Nguyễn trong phim Huyền thoại bất tử cũng lay động cảm xúc người xem, lan tỏa nhiều thông điệp mang tính nhân văn cao đẹp...

Diễn viên Hoài An nói rằng không cần phải vai chính, những nhân vật có tạo hình đặc biệt đôi khi sẽ được nhớ rất lâu. Như hình ảnh chị hóa thân thành nữ tử tù trong phim Hoa thiên điểu, phân cảnh trăn trối trước khi chết cháy với khuôn mặt biến dạng của nhân vật đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả. “Tôi cho rằng chính hình ảnh bi thương kết hợp cùng sự hy sinh của nhân vật đã để lại giá trị nhân văn cao đẹp khiến người xem phải nhớ” - Hoài An chia sẻ.

Chấp nhận hy sinh

Để có được phân cảnh như trong phim Hoa thiên điểu, nữ diễn viên Hoài An phải ngồi hàng giờ để dán keo, bôi hóa chất lên mặt, lan xuống phần cổ, mất thêm hàng giờ nữa chịu đựng trong “tư thế bảo quản tạo hình” để đợi cảnh quay. Hoài An kể lại vai diễn bị “cạo đầu bôi vôi” trong phim Không cân sức cũng lấy đi của chị nhiều sức lực. Đoàn phim nhờ NSND Xuân Chính làm đầu trọc, chị phải đi đo kích thước lấy khuôn đầu, rồi suốt 1 tuần liên tục ngày nào cũng phải mất hơn 4 giờ để làm đầu trọc. Chị cho biết phải chịu đựng cảm giác đau đầu suốt ngày mà có khi cảnh quay cũng chỉ thoáng qua trên phim. “Nhiều người nói tôi ở ngoài còn trẻ mà sao đóng phim già, thậm chí nhiều vai phải ngoài 60 tuổi. Liên tục phải dán keo, đánh quầng thâm trên mắt, rồi làm bạc tóc cho nhiều vai diễn, da mặt tôi cũng… nhăn nheo thật. Ngày trước, tôi chăm chút giữ da, giữ dáng, sau này tôi bỏ luôn vì vào phim là lại làm bà già, phải chấp nhận hy sinh vì nhân vật” - Hoài An tâm sự.

Để có được nhân vật Hoàn Sinh trong Lời nguyền huyết ngải, nghệ sĩ Thành Lộc phải chấp nhận mỗi ngày ngồi 3 giờ suốt 27 ngày quay để hóa trang cái đầu hói giả và gương mặt vừa say mê nghiên cứu khoa học vừa bí hiểm.

Đinh Ngọc Diệp cũng nhớ lại thời gian hóa thân nhân vật hồn ma trong phim Bóng ma học đường: “Mỗi ngày cũng phải mất 3 giờ hóa trang hình dáng khuôn mặt, tóc tai cho đúng tạo hình con ma. Suốt ngày quay không được nằm nghỉ vì sợ hư tạo hình của nhân vật. Có lúc quay suốt 2 ngày đêm, tôi không tháo kính áp tròng đến mức sau đó bị viêm giác mạc”.

Nói như nhà hóa trang Lilian Tran, một khi diễn viên không hết mình với nhân vật, chỉ nghĩ làm sao để lúc nào lên hình cũng xinh bất kể trong hoàn cảnh nào, thậm chí tự ý dặm thêm son phấn thì xem như hóa trang có cố gắng mấy cũng “lực bất tòng tâm”.

Ngại làm phim nhân vật độc, lạ Những vai độc, lạ phần lớn đều góp phần tăng giá trị cho phim, hấp dẫn khán giả nhưng không phải diễn viên nào cũng hiểu được điều này. Một đạo diễn cho biết anh từng rơi vào “bi kịch” khi diễn viên được mời đóng vai sau khi tạo hình xong thì… bỏ vai vì không được xinh đẹp, quyến rũ. Ngoài yếu tố ngoại hình bị làm xấu đi, những diễn viên non tay nghề rất sợ phải diễn loại vai này vì đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, chưa kể nếu diễn không đạt thì bị tổn hại danh tiếng. “Hóa trang trong phim Việt mọi thứ chỉ đạt ở mức tương đối thôi. Tôi từng làm việc cho các đoàn phim nước ngoài, nói không chạnh lòng chứ thật sự kinh phí làm một bộ phim điện ảnh của chúng ta có khi còn không đủ trả cho đội ngũ hóa trang của họ. Phim Việt lâu nay cũng chỉ tập trung khai thác theo dạng phim tình cảm, hài hước, có phần dễ dãi, xem như đội ngũ hóa trang có muốn phát huy tay nghề cũng khó có cơ hội” - đạo diễn Đức Nguyễn cho biết. Đây là một điều khó để những vai diễn lạ, độc thuyết phục khán giả từ khâu tạo hình đến diễn xuất. Chính điểm yếu từ hóa trang cũng khiến nhiều đạo diễn băn khoăn, do dự khi giữ lại những vai diễn lạ này để tạo điểm nhấn trong phim mình. Trong khi đó, theo lời chị Thu, nhân viên hóa trang đoàn phim Đất mặn (đạo diễn: Tường Phương), hiện tại, không có trường đào tạo chuyên nghiệp, đội ngũ hóa trang chủ yếu tự học, trau dồi và cũng không có nhiều cơ hội “thử sức tay nghề”.

Theo TIỂU QUYÊN (NLĐ)