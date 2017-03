Xem jazz Mỹ miễn phí

Five Play gồm năm nữ nghệ sĩ: Sherrie Maricle (trống), Tomoko Ohno (piano), Noriko Ueda (bass), Jami Dauber (trumpet) và Janelle Reichman (saxophone/clarinet).

Album đầu tiên của nhóm - On the Brink đứng đầu bảng xếp hạng tạp chí Jazz Times năm 1999. Album Five Play Plus lọt vào danh sách 10 CD hay nhất năm 2005 do tạp chí Coda Magazine bình chọn.

Five Play sẽ biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM, 20 giờ ngày 7-6); diễn giao lưu với công nhân tại Khu công nghiệp Suối Dầu (Khánh Hòa, 17 giờ ngày 8-6) và diễn tại Festival biển Nha Trang (19 giờ 30 ngày 9-6). Ngoài các buổi diễn, nhóm cũng sẽ có các buổi giao lưu với sinh viên tại Nha Trang, Hà Nội, Thanh Hóa và Vinh.

Đây là hoạt động văn hóa của Tổng Lãnh sự quán Mỹ. Khán giả có thể đăng ký nhận miễn phí vé buổi diễn tại TP.HCM qua đường dẫn: http://goo.gl/sMY66.

Q.TRANG