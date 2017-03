Xem miễn phí ban nhạc Mỹ được đề cử Grammy trình diễn

Một số thành viên Della Mae đã có mặt tại TP.HCM từ ngày 23-4 và trong ngày 25-4, toàn bộ năm thành viên của nhóm mới có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho chương trình diễn ra tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh (TP.HCM) vào 20 giờ tối 27-4. Chương trình của ban nhạc tại TP.HCM sẽ có sự tham gia của ca sĩ Văn Mai Hương.



Tại TP.HCM, trước đêm công diễn miễn phí vào tối mai, trong hai ngày 25 và 26-4, ban nhạc thực hiện những lớp master class với sinh viên trường MPU của nhạc sĩ Đức Trí; thăm những người thiệt thòi tại Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu.

Sau buổi diễn tối 27-4, ban nhạc sẽ đến TP Huế để sẽ trình diễn lúc 20 giờ ngày 30-4 tại Sân khấu Tây Thái Hòa, Đại nội Huế và 19 giờ 30 phút ngày 1-5 tại Sân khấu Cung An Định. Những ngày ở Huế, ban nhạc cũng sẽ thăm Trung tâm bảo trợ người khuyết tật Tịnh Trúc Gia (Peaceful Bamboo Family).



Della Mae gồm năm thành viên: Celia Woodsmith (ca sĩ), Jenni Lyn Gardner (mandolin), Courtney Hartman (guitar, banjo), Zoe Guigueno (bass) và người sáng lập ban nhạc là Kimber Lediger (fiddle). Ảnh: QT

“Năm 2009, đó là thời điểm cũng nhiều ca sĩ nữ thành công và nhạc điện tử lên ngôi tại Mỹ và nhiều nước; chúng tôi thành lập với hai ý nghĩa thứ nhất lấp khoảng trống của sự thiếu vắng các ban nhạc nữ, sau nữa chúng tôi nói không với nhạc điện tử” - ca sĩ Celia Woodsmith, đại diện ban nhạc chia sẻ.



Từ khi thành lập đến nay, nhóm đã đến 24 quốc gia với hơn 220 buổi diễn mỗi năm. Trong danh sách “Mười nghệ sĩ hàng đầu bạn phải biết” của tạp chí Rolling Stone cũng có tên nhóm. Và album This world oft can be của nhóm từng nhận đề cử ở giải Grammy cho Album nhạc bluegrass hay nhất của năm với đĩa thu âm đầu tiên hãng Rounder Record. Tháng 5-2015 ban nhạc phát hành album Della Mae và được tạp chí Relix gọi là “Một trong những bản thu của ban nhạc dây hay nhất trong năm”. Tờ Telegraph cũng gọi đó là “Album nhạc đồng quê hay nhất năm 2015” và đĩa nhạc đã lọt vào top “100 album hay nhất năm 2015” của Hiệp hội nhạc Americana.

“Ban nhạc thì nhiều nhưng để một ban nhạc tất cả thành viên đều chơi thuần thục nhạc cụ, vocal đặc biệt thì không nhiều ban nhạc làm được như thế. Và điều làm chúng tôi vui hơn nữa là sự tồn tại của chúng tôi truyền cảm hứng cho các nhóm nhạc nữ trẻ thế hệ sau. Số lượng ban nhạc nữ tại Nashville cũng như ở Mỹ đang tăng dần lên trong những năm gần đây” - thành viên Kimber Ludiker của Della Mae cho biết.

Trả lời PLO về việc thành lập, hoạt động tại Nashville - một nơi là thủ phủ của nhạc country làm sao Della Mae có thể trở thành một nhóm nhạc country nổi bật? Ca sĩ Celia Woodsmith, cho rằng: “Đầu tiên đó là do tất cả ca khúc nhóm biểu diễn đều do nhóm tự sáng tác, hòa âm phối khi; thứ đến là tất cả các thành viên gắn kết với nhau gần như hằng ngày và cuối cùng đó là sự lao động cật lực. Một ban nhạc muốn thành công phải gắn kết và lao động cật lực, bởi sự nổi tiếng không đến sau một đêm mà đó là một hành trình cố gắng không ngừng nghỉ”.

Các buổi trình diễn trực tiếp của Della Mae ở các nước đều trong vai trò Đại sứ Văn hóa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chương trình tại Việt Nam do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa và nâng cao sự hiểu biết giữa người dân hai nước Việt Nam và Mỹ.

Xem phần biểu diễn của Della Mae vào ngày 25-4 tại buổi gặp gỡ báo chí ở Phòng văn hóa thông tin, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM.