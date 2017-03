Xem phim mùa Giáng sinh

Nhìn danh sách các phim chiếu rạp mùa này thì phần lớn là phim ngoại thuộc thể loại hành động, bạo lực và pha chút ma quái như Vũ khí sinh học, Ác quỉ lộng hành, Giữa sa mạc lửa, Chuyến tàu đến Yuma, Cuộc chiến khốc liệt...

Nổi bật là bộ phim hình sự Gangster Mỹ của đạo diễn Riddley Scott do diễn viên Denzel Washington và Russel Crowe đóng. Cũng có vài phim hài nhưng câu chuyện không hề liên quan đến Giáng sinh như Cú đúp ngoạn mục, Kế hoạch làm bố và Nhiệm vụ bất đắc dĩ. Phim tình cảm hài nhẹ nhàng kiểu gia đình có phim Hàn Quốc Cỏ tình. Mang màu sắc thần thoại huyền bí, lãng mạn và phiêu lưu hợp với mùa Noel năm nay chỉ có phim Ánh sao ma thuật.

Bộ phim duy nhất có bối cảnh Giáng sinh và màu sắc ông già Noel - Quậy tới bến - đã ra rạp từ ngày 7-12 và đến Giáng sinh thì chỉ còn chiếu lác đác tại vài rạp nhỏ. Điều đáng nói Quậy tới bến là phim cũ sản xuất từ năm 2006.

Hai phim VN góp mặt mùa Giáng sinh này gồm hai phim kinh dị Ngôi nhà bí ẩn và Suối oan hồn (Hãng phim Chánh Tín) sẽ tiếp tục đến với khán giả tại các cụm rạp nhỏ và ở các tỉnh dịp này. Ngoài ra bộ phim kinh dị Mười hợp tác với Hàn Quốc dù đã có đĩa lậu tung ra thị trường trước đó rất lâu nhưng nhà sản xuất vẫn tự tin ra rạp từ ngày 21-12.

Lý giải tại sao mùa Giáng sinh này lại thiếu vắng phim vui vẻ, lãng mạn, theo các nhà nhập và phát hành phim ngoại tại VN, thông thường các phim mới ra mắt khán giả VN dù nhanh hơn trước đây nhưng vẫn chậm 1-2 tuần so với quốc gia sản xuất. Nhưng do mùa hè dài hơn nên người xem không có cảm giác xem sau, còn mùa Giáng sinh chỉ vọn vẹn chưa đến hai tuần nên những phim chiếu dịp Giáng sinh trên thế giới như Bee movie, Enchanted hay The heartbreak kid... sẽ đến VN vào tháng 2-2008.

Ngoài ra còn một lý do rất "kinh tế" là do đợt phim hè, để kịp ra mắt khán giả Việt nhiều phim bom tấn các nhà nhập phim thường bị ép mua các phim không phải là siêu phẩm "đính kèm". Mùa Giáng sinh cũng là dịp để giải quyết những số phim bị ép mua này.