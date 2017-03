Xem phim với chuẩn âm thanh mới

(PL)- MegaStar Cineplex đã đầu tư nâng chất lượng âm thanh lẫn hình ảnh để chuẩn bị cho bộ phim The Hobbit: An Unxepected Journey (The Hobbit - Hành trình vô định) ra rạp vào hôm nay (27-12).

Đây là bộphim điện ảnh đầu tiên trên thế giới được quay và khởi chiếu theo chuẩn tốc độ khung hình 48 F/S (48 khung hình/giây). Việc quay phim với chuẩn tốc độ 48 F/S sẽ cho người xem những cảm nhận chân thực hơn. Những điều làm cho mắt người xem bị chi phối từ các yếu tố ánh sáng nhấp nháy, mờ hay nhòe hình trong các phim 3D với chuẩn 24 F/S sẽ hoàn toàn được giải quyết với chuẩn 48 F/S. Trong cùng 1 giây nhưng tốc độ khung hình được nâng lên gấp đôi thì hình ảnh sẽ chi tiết và mượt mà hơn. Bên cạnh việc nâng cấp màn hình đáp ứng với chuẩn 48 F/S, MegaStar Cineplex cũng nâng cấp âm thanh của rạp lên chuẩn Dolby Atmos. Với chuẩn âm thanh mới này mỗi rạp sẽ được bố trí 64 loa độc lập nhau để giúp âm thanh chân thực, tự nhiên nhất. Hiện tại âm thanh Dolby Atmos chỉ mới được nâng cấp ở rạp số 6 tại cụm rạp MegaStar Hùng Vương Plaza, các cụm rạp khác sẽ nâng cấp trong thời gian tới. Q.TRANG