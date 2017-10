Xem Trang Pháp làm gì sau khi chia tay?

Bản audio ca khúc đã ra được phát hành khá lâu nhưng đến giờ Trang Pháp mới cho ra mắt MV vì cô quyết tâm chuẩn bị và đầu tư cho MV lần này một cách chỉn chu nhất. MV được đạo diễn Kiên Ứng thực hiện và BB Trần là cố vấn kịch bản.



Trang Pháp ra mắt MV Sau khi chia tay thì phải làm gì?

Trang Pháp còn mời một dàn khách mời đình đám là những người bạn thân thiết như: Mlee, Hải Băng, Minh Trung, Băng Di, Anh Đức, Thùy Anh, Lincoln Thức Lĩnh, Song Ngư, BB Trần, Lê Minh Ngọc... tham gia.





Ca sĩ Thu Minh đến chúc mừng Trang Pháp

MV được thực hiện chỉn chu từ phần nghe tới phần nhìn. Phần audio được remix riêng hoàn toàn mới mẻ cho MV. Đây có thể nói là một bước ngoặt trong hình ảnh và âm nhạc của Trang Pháp. Bởi ca sĩ này ngày một hoàn thiện hơn về hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, khi thể hiện tài năng của mình không chỉ qua việc sáng tác, thể hiện ca khúc, vũ đạo đẹp mắt, sản phẩm luôn chỉn chu, mà còn qua những hoạt động cộng đồng ý nghĩa như dự án Đừng để con một mình gây tiếng vang lớn trong năm 2017.





Nhạc sĩ Dương Khắc Linh

Cuối năm nay, Trang Pháp sẽ cho ra mắt album EDM bao gồm các ca khúc thuộc các dòng nhạc điện tử mới mẻ nhất và đầu năm tới sẽ là album The Best of Trang Pháp, là các ca khúc của cô được các nghệ sĩ nổi tiếng làm mới. Năm 2018, Trang Pháp cũng sẽ tiếp tục dự án Đừng để con một mình năm thứ hai với quy mô lớn gấp nhiều lần năm thứ nhất.