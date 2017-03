Xem tranh Việt ở Thái Lan

Bày tranh, làm triển lãm, vựng tập…

Khác với nhiều mô hình gallery ở Thái Lan có mua bán tranh Việt Nam như La Luna, Trung-Ta, Things Called Art… Thavibu chọn cách tiếp cận khác, không đi vào đại trà, mà chỉ chuyên về tranh Thái Lan, Việt Nam và Burma (Miến Điện). Riêng các tác giả Việt Nam, họ không chọn các họa sĩ thời kỳ đầu, không chọn các họa sĩ trẻ với nhiều khai phá, mà chọn các họa sĩ có độ tuổi trung bình (thường sinh trong thập niên 60, một vài người sinh ở thập kỷ 50, 40 của thế kỷ 20), và tác phẩm của họ thường được vẽ với kỹ thuật vững vàng, với màu sắc bắc mắt, các chủ đề không quá khu biệt vào chuyện bản địa.

Dẫn lại chính lời giới thiệu của gallery, Nattanan Manhnoo (người chuyên lo về triển lãm) nói rằng: “Thavibu tập trung vào các nghệ sĩ trẻ và có quan điểm về công việc sáng tạo rõ ràng. Để làm sao, qua các giao tiếp về hình ảnh mà các khía cạnh về nền văn hóa của họ được bộc lộ. Đồng thời, nó cũng phản ánh mối quan tâm có phạm vi rộng rãi từ tinh thần và thẩm mỹ cho xã hội”.

Thavibu thành lập từ năm 1998, được điều hành bởi Jorn Middelborg, một người có kinh nghiệm 6 năm làm việc cho Liên hợp quốc ở Bangkok, nên các vấn đề về Đông Nam Á ông khá am hiểu. Quan điểm sưu tập và cách chọn lựa họa sĩ của gallery này dường như không chạy theo số lượng, mà chủ yếu nhắm đến đầu ra của thị trường.

Ngoài mua tranh theo từng tác giả, gallery này cũng thường bắt đầu giới thiệu các họa sĩ của họ bằng cách tổ chức triển lãm cá nhân. Những người có đủ tác phẩm thì họ in một vựng tập để làm căn cứ xác thực, và cũng là cách để những người sưu tập có được những thông tin chính quy hơn. Có thể đơn cử vài trường hợp như tháng 8/2006 triển lãm 15 họa sĩ Việt Nam, tháng 12/2006 triển lãm và ra mắt vựng tập của Công Kim Hoa, tháng 5/2007 triển lãm tranh Phạm Luận, tháng 10/2007 triển lãm và ra mắt vựng tập Phạm An Hải, 5/2008 triển lãm tranh Lê Quảng Hà, 12/2008 triển lãm Trịnh Tuân, rồi các vựng tập sơn mài của Đinh Quân, Trịnh Tuân trước đó. Riêng trong năm 2009 này, họ sẽ triển lãm tranh Đinh Ý Nhi vào tháng 6 và 7, nếu đúng kể hoạch, họ cũng sẽ in một vựng tập về nữ họa sĩ nổi tiếng này.

Giải pháp chống tranh giả, tranh nhái

Khi đọc trên web của họ, thấy viết như sau: “Tất cả các tác phẩm nghệ thuật được mua bán bởi gallery Thavibu đều có chữ ký ban đầu và giấy xác nhận của họa sĩ. Gallery cũng ra một giấy chứng nhận nhằm xác thực độ chân thật của nguồn gốc tác phẩm và nhằm chứng minh quan điểm về hoạt động nghệ thuật. Điều này đặc biệt quan trọng khi mua tranh Việt Nam, bởi ngày càng có nhiều sự hiện diện của các bản sao, tranh nhái, tranh chép… của không chỉ các gallery, mà còn của chính các nghệ sĩ còn sống”. Vì như bị xúc phạm, tôi đem điều này hỏi Heide Park Charoenporn (người quản lý) thì được trả lời, đại ý như sau: thị trường tranh Đông Nam Á người mua rất e dè với tranh và các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam, đó là thực tế, chính vì vậy mà chúng tôi mới sống được. Nhiều nhà sưu tập không trực tiếp đến Việt Nam mua mà phải qua trung gian là chúng tôi, vì họ biết chúng tôi có đủ cộng tác viên “nằm vùng” để tìm hiểu các họa sĩ; nhiều người Việt trên khắp thế giới cũng mua tranh qua chúng tôi.

Thái Lan đã có một vài gallery mua bán tranh Việt Nam, nhưng Thavibu vẫn luôn dẫn đầu về số lượng và cách làm hợp lý trong khoảng 10 năm qua.

Thavibu cũng cho biết họ luôn bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng, và có chính sách hoàn lại tiền nếu quá trình vận chuyển có diễn ra sai sót. Qua website, gallery chấp nhận đóng gói và gửi tranh đến mọi địa chỉ trên thế giới, với chế độ bảo hành hoàn toàn giống như nhau. Rất tiếc là khi tìm đến gallery này ở Silom Galleria Building, 3rd Floor Suite 308, 919/1 Silom Rd.Bangkok 10500, thì không tiếp chuyện được người điều hành là Jorn Middelborg, bởi có lần ông đã phát biểu về thị trường tranh Việt Nam với 2 ý chính: “ma quái và cơ hội”. Từ góc độ người quan sát, chúng ta vẫn có thể biết được những phức tạp của thị trường tranh Việt Nam mà Jorn Middelborg ám chỉ. Thế nên những mô hình tốt, có thể ứng dựng vào thực tế của thị trường trong nước rất cần được tư vấn, học hỏi từ bên ngoài. Có như vậy thì thị trường tranh trong nước mới mong tìm thấy mùa Xuân trong tương lai gần.