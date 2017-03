Xem trước trang phục của Thùy Lâm đêm chung kết

NTK Văn Thành Công, thiết kế trang phục cho Thùy Lâm trong cuộc thi cho biết "bộ trang phục dạ hội dành cho đêm chung kết mới chỉ bắt tay vào làm từ ngày 9/7 và mới hoàn thành trong đêm qua (12/7) với sự tham gia của 20 nhân công làm việc liên tục trong nhiều giờ. Sáng nay, chuyên gia trang điểm Phước Lợi mới từ Tp.HCM bay ra Nha Trang để mang bộ trang phục tới cho Thùy Lâm"

Hai tà áo cánh tiên dễ dàng cho Thùy Lâm tạo dáng trên sân khấu

Phần eo của áo có trang trí hình mặt trời theo ý tưởng từ mặt trời chính giữa của Trống Đồng Đông Sơn Việt Nam. Toàn bộ thân áo được kết bằng đá phalê và sequin nhằm tạo độ sáng rực rỡ của Thùy Lâm trên sân khấu.

Đằng trước áo có xẻ cao để tạo sự thoải mái và tự tin cho Lâm khi trình diễn trên sân khấu còn phần sau của áo có 2 tà cánh tiên cũng được kết bằng đá và phalê có thể vừa làm đôi cánh cho Thùy Lâm tạo dáng trên sân khấu còn khi buông thả xuống sẽ tạo thành 2 lớp áo bay nhẹ theo bước chân của Thùy Lâm.

Khi được hỏi vì sao không lựa chọn trang phục dân tộc hoặc hình ảnh dân tộc nào để làm cảm hứng cho bộ trang phục, NTK Văn Thành Công cho biết "Từ trước đến nay các thí sinh Việt Nam khi đi thi tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế, họ vẫn hay sử dụng Áo dài dân tộc. Tuy nhiên, khi cuộc thi HHHV được tổ chức tại Việt Nam đã có quá nhiều cơ hội để thể hiện trong phần trình diễn hoặc diễu hành, nếu mình tiếp tục trình diễn áo dài trong đêm phúc khảo sẽ tạo nên phản ứng ngược. Thêm nữa, tiêu chí của cuộc thi đề ra là sự gợi cảm và hiện đại nên tôi cũng thiết kế bám đúng theo mục tiêu đó. Trong trang phục của Thùy Lâm vẫn có hình ảnh của dân tộc Việt Nam như Trống đồng Đông Sơn hay chất liệu lụa tơ tằm Việt đấy chứ.

Trang phục dạ hội của Thùy Lâm đêm bán kết 8/7

Lý do tôi chọn màu trắng bạc cho trang phục của Thùy Lâm vì đây là màu rất riêng trong số các màu sắc trang phục dạ hội mà các thí sinh khác mang tới Việt Nam. Một điểm đặc biệt nữa là các trang phục dạ hội thường được làm bằng chất liệu đặc trưng của đất nước mình. Do đó Việt Nam không có nhiều sự lựa chọn về màu sắc và các chất liệu như các nước khác. Và nếu in màu sắc lên chất liệu Việt Nam sẽ không hợp. Vì thế nên tôi chọn chất liệu voan mỏng và màu bạc cho Thùy Lâm.

Bộ trang phục dạ hội này được làm mới hoàn toàn, khác với bộ trang phục đã trình diễn đêm bán kết 08/07 chứ không phải là bộ trang phục được nâng cấp lại như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin. Riêng chi phí mua chất liệu vải, đá pha lê của bộ trang phục này khoảng 5.000 USD".