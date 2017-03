Xiếc VN lần đầu giành giải vàng quốc tế

Tiết mục "Đu siêu nhân". (Ảnh: Internet)

Thông tin trên do Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Vũ Ngoạn Hợp cho biết ngày 1/3 tại Hà Nội.Đây là thành tích xuất sắc nhất của xiếc Việt Nam tại các kỳ liên hoan xiếc quốc tế trong nhiều năm qua. Ngoài giải vàng, các nghệ sỹ Việt Nam còn giành giải "Khán giả yêu thích nhất" do 10.000 khán giả bình chọn.Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tại liên hoan lần này chỉ có 2 đoàn giành huy chương vàng, ngoài Việt Nam, đoàn Mông Cổ cũng giành chiến thắng thuyết phục với tiết mục "Sức mạnh đôi tay".Liên hoan Xiếc quốc tế tại Tây Ban Nha là chương trình thường niên, có quy mô, uy tín trên thế giới. Năm 2010, liên hoan thu hút hơn 80 diễn viên xiếc tài năng của 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia dự thi 24 tiết mục từ 14-25/2.Đoàn Việt Nam dự thi 3 tiết mục gồm: "Đu siêu nhân"; "Dây bật"; "Patin". Tiết mục "Đu siêu nhân" do các diễn viên trẻ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện đã được Ban Giám khảo liên hoan đánh giá cao không chỉ về kỹ thuật mà còn về phong cách biểu diễn làm nổi bật nét văn hóa truyền thống, giàu bản sắc của Việt Nam.Đây là tiết mục đu, nhào lộn trên không do 8 diễn viên trẻ thực hiện, cách mặt đất từ 15-18m, khoảng cách đu xa nhất là 13m và do nữ diễn viên duy nhất trong nhóm thực hiện.Nhóm diễn viên trẻ đã luyện tập tiết mục này từ cuối năm 2007 và hoàn thành vào tháng 9/2008. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm diễn viên "Đu siêu nhân" ra nước ngoài tham dự liên hoan xiếc quốc tế./.