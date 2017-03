Xôn xao "ảnh nóng"

1. Surie tái xuất trong xinh đẹp

Kể từ sau bữa tiệc sinh nhật tròn ba tuổi, Suri Cruise dường như vắng bóng trong các bản tin của làng giải trí. Nói còn chưa sõi nhưng cô con gái cưng của Tom Cruise và Katie Holmes đã phải cắp sách tới trường học lễ giáo, đạo lý và nhiều khái niệm sống khác tại học viện của giáo phái Scientology.

Tuy nhiên, lần tái xuất này Suri Cruise đã làm hài lòng những người hâm mộ. Cô bé xinh xắn và đáng yêu hơn bao giờ hết cùng mái tóc dài, gương mặt thanh tú, và nụ cười e thẹn. Tuy nhiên, Suri có vẻ gầy hơn lúc trước. Hẳn việc học hành khiến cô bé mệt mỏi nhiều.

Những hình ảnh Suri chạy chơi cùng cha - Tom Cruise và anh trai - Connor ở Beverly Hills:

2. Madonna & Jesus Luz: Đôi lứa xứng đôi

Đã hồi phục sau cú "ngã ngựa", Madonna quyết định tiếp tục hàn gắn mối quan hệ cùng phi công trẻ Jesus Luz. Theo một "gián điệp" của Page Six thì Nữ hoàng nhạc Pop đang làm mọi việc có thể để giữ hoàng tử bé của mình ở lại nước Mỹ. Nguồn tin này cho biết: "Tất cả các hãng thời trang đều nể mặt Madonna mà ký hợp đồng cùng Jesus. Chỉ cần anh ta có quyền làm việc ở Mỹ thì họ có thể sống cùng nhau thoải mái."

Hai thương hiệu thời trang nổi tiếng là Marc Jacobs và Dolce & Gabbana đều có những hợp đồng công việc cùng chàng người mẫu 22 tuổi đến từ Brazil. Tuy nhiên, người đại diện của Madonna phủ nhận việc thân chủ có liên quan tới sự nghiệp của bạn trai.

Những hình ảnh mới nhất của Madonna, Jesus Luz và gia đình Nữ hoàng nhạc Pop tại nhà thờ Kabbalah ở New York:

3. Jennifer Aniston công khai khoe tình cảm?

Những nụ hôn ngọt ngào ngay trên đường phố không phải là phần tất yếu trong cuộc sống của Jen ở thời điểm hiện tại. Tất cả chỉ là vì công việc mà thôi: một vài cảnh quay trong “The Baster” đòi hỏi Jen phải âu yếm hôn Jason Bateman trên con phố đông người qua lại.

Mới đây, có tin đồn cho rằng Brad Pitt đòi ly hôn cùng Jen vì anh nghĩ vợ cũ của mình là người đồng tính!

Người ta nói rằng Brad quá mệt mỏi vì những lời từ chối mỗi khi muốn ân ái. Anh nghĩ Jen không hề hứng thú với đàn ông và đó chính là lý do khiến Brad ngã vào vòng tay Angelina Jolie.

Một nguồn tin khẳng định Brad và Jen chia tay không phải vì chuyện con cái: “Anh ấy thực sự yêu Jen nhưng cô không thể đáp ứng mọi yêu cầu của chồng. Tôi thực sự không biết nhiều về Jen và tôi không tin cô ấy lại lưỡng tính. Khi Brad tâm sự những nghi ngờ đó, tôi đã gào lên rằng "Không có chuyện đó đâu!".”

4. Hayden Panettiere & Katy Perry: Kiều nữ Disney

Dù không còn ở tuổi thiếu niên nhưng hai kiều nữ nổi tiếng làng giải trí là Hayden Panettiere và Katy Perry vẫn thích thú khi có cơ hội khám phá Disney’s Hollywood Studios ở Florida.

Một "mặt trăng" điện ảnh cùng một "mặt trời" âm nhạc đã bày tỏ tình cảm với chuột Minnie ngay tại công viên được xây dựng theo Lake Buena Vista khi họ tới tham dự Disney’s Grad Nite.

Grad Nite vốn là một buổi hoà nhạc được tổ chức thường niên dành riêng cho các học sinh trung học năm cuối. Năm nay, Hayden được chọn là MC của chương trình còn Katy đã có màn trình diễn rất đặc biệt, khiến các fan tuổi teen hò reo không ngớt.

5. Casey Aldridge đang khỏe lại

Cậu em rể hờ của Britney Spears khiến cả gia đình một phen kinh hồn bạt vía khi tông cả chiếc xe tải Ford F-250 vào vệ đường sáng sớm hôm Chủ nhật vừa rồi. Tuy nhiên, thật may mắn, sau bốn giờ cấp cứu, tình trạng của Casey Aldridge đang tiến triển rất tốt.

Theo lời ông chú Odus Jackson thì bạn trai của Jamie Lynn Spears “đang hồi phục nhanh chóng. Vài chỗ sưng phồng lên nhưng cậu nhóc rất nhanh nhẹn. Họ vẫn giữ Casey ở lại theo dõi vài ngày để đảm bảo không có biến chứng. Tuy nhiên, Casey đang nghỉ ngơi và hồi phục tốt.”

Jackson cũng cho biết, "Casey đã nói được và họ giúp cậu nhóc tỉnh táo càng lâu còn tốt. Có vẻ như Casey đã vượt qua nguy hiểm. Tôi nghĩ các bác sĩ sẽ giữ Casey nằm viện khoảng 3 ngày. Họ cũng nói tốt nhất He"s been nhất là nên để Casey tự hồi phục. Cũng cần một thời gian dài để phần não bị tổn thương ổn định lại. Tuy nhiên, tạ ơn Chúa, nó vẫn bình an."

Casey không thắt dây an toàn khi vụ tai nạn xảy ra và tất nhiên, khi bình phục, cậu em rể hờ của Britney Spears sẽ bị xét xử vì hành vi lái xe không cẩn thận.

6. Miley Cyrus đem "Hannah Montana" tới Paris tráng lệ

Tiếp tục hành trình quảng bá toàn cầu, Miley Cyrus vừa có mặt tại Paris hôm 27/4 vừa rồi cùng bộ phim "Hannah Montana: The Movie" đang "náo loạn" các bảng xếp hạng.

Ngôi sao của Disney Channel đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các fan hâm mộ người Pháp. Trước buổi công chiếu, Miley đã ghé thăm điện Champs-Élysées và tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Paris.

7. Lady GaGa sợ lộ ảnh nude

Cô ca sĩ nổi tiếng với những vũ điệu sôi động đang thắc thỏm lo lắng một ngày nào đó những hình ảnh siêu quậy siêu "hot" có thể tìm tới phá hoại cuộc sống của mình.

Lady GaGa, tên thật là Stefani Germanotta, duy trì thói quen không mặc quần trong nhiều năm liền bởi với lối ăn vận đặc biệt đó, cô cảm thấy tự do thoải mái vô cùng. Tuy nhiên, khi đó, trang phục của GaGa cũng... nghèo nàn hơn bây giờ nhiều!

Ngôi sao của "Just Dance" chia sẻ: “Tôi lo lắng những tấm hình chụp từ thời tiệc tùng xa xưa ở New York sẽ làm hỏng mọi chuyện. Khi đó tôi không mặc quần. Nó cho tôi cảm giác tự do. Nó cũng là một thông điệp thời trang mới."