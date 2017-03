Xử phạt hành chính việc xuất bản cuốn FPT - Sử ký 20 năm

Theo đó, Công ty FPT bị phạt 10 triệu đồng do có hành vi sử dụng cách hành văn và một số ngôn từ kết cấu của tác phẩm Tuyên ngôn độc lập trong bài “Tuyên ngôn của những con dân FHO”, đồng thời nộp phạt 8 triệu đồng do có hành vi thêm bớt, làm thay đổi nội dung tác phẩm Hà Nội niềm tin và hi vọng của tác giả Phan Nhân khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

Thanh tra bộ phạt Công ty cổ phần truyền thông NBN 15 triệu đồng do có hành vi không thực hiện đúng quy định về liên kết trong lĩnh vực xuất bản khi liên kết với NXB Hồng Đức. NXB Hồng Đức bị phạt tổng cộng 13 triệu đồng do có hành vi xuất bản cuốn kỷ yếu FPT - Sử ký 20 năm thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động xuất bản (10 triệu) và hành vi không ghi tên nhà xuất bản tại bìa trang 1 (3 triệu).